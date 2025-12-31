Dakota semble avoir oublié son ex Chris Martin. Keystone

La star de «Fifty Shades of Grey» aurait retrouvé l'amour

C'est en juin dernier que la relation de huit ans entre Dakota Johnson et le chanteur de Coldplay, Chris Martin, s'est terminée. L'actrice semble cependant avoir tourné la page, puisqu'elle a récemment été aperçue en compagnie d'un autre homme.

Elena Rothammer / t-online

Un article de

Lumière de bougies, dîner romantique et gestes complices – Dakota Johnson semble de nouveau prête pour l'amour après sa séparation d'avec Chris Martin. Le site américain TMZ a publié des photos montrant l'actrice lors d'un dîner intime avec le musicien Tucker Pillsbury.

L'interprète de Fifty Shades of Grey se serait blottie contre le chanteur, qui se produit sous le nom de scène Role Model. Selon des témoins oculaires, le dîner commun de Johnson et Pillsbury a eu lieu peu avant Noël. Sur les clichés publiés, tous deux sont visibles en compagnie de deux amis. Le lieu exact de la rencontre n'est pas encore connu.

Ce n'est qu'en juin que la relation de huit ans entre Johnson et le leader de Coldplay, Chris Martin, s'est terminée. La rupture aurait durement touché la femme de 36 ans – d'autant plus qu'elle avait tissé des liens étroits avec les enfants de Martin, issus de son précédent mariage avec Gwyneth Paltrow.

Le musicien Tucker Pillsbury se produit sous le nom de scène Role Model. image: imago

Dans un entretien accordé au magazine Bustle cette année, elle avait souligné son attachement profond envers eux:

«J'aime ces enfants comme si ma vie en dépendait»

Pour Dakota Johnson, cette romance avec Pillsbury, de huit ans son cadet, serait la première depuis sa rupture.

Tucker Pillsbury est lui aussi de nouveau célibataire après une longue relation. Le musicien a été en couple pendant trois ans avec l'influenceuse et podcasteuse Emma Chamberlain. Le couple s'est séparé en octobre 2023.

Ni Dakota Johnson ni Tucker Pillsbury ne se sont toutefois exprimés pour l'instant sur une éventuelle idylle.