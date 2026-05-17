La Suisse a manqué la finale de l'Eurovision pour 15 petits points

La chanson «Alice» de Veronica Fusaro constituait une prise de risques qui n'a pas payé. Image: EPA

Le classement définitif du Concours Eurovision de la chanson a été publié dimanche. Pour la Suisse, la déception est grande puisqu'il n'a manqué que 15 points pour disputer la finale.

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La Suisse a manqué de peu la qualification pour la finale du Concours Eurovision de la chanson en Autriche. Comme le montre le classement publié dimanche, il n'a manqué que 15 points à Veronica Fusaro et à sa chanson «Alice» pour se qualifier. Elle a finalement terminé à la 11e place, derrière Chypre.

La Suisse a obtenu 108 points lors de la deuxième demi-finale jeudi soir, dont 60 attribués par le public et 48 par le jury. Pour se qualifier pour la finale, il aurait fallu terminer à la 10e place, place occupée par Chypre avec 122 points. Lors de la première demi-finale, le total de points de la Suisse aurait suffi pour décrocher la 8e place.

Une ballade rock risquée

C'est sans doute la chanson qui a été déterminante dans cette élimination. La ballade rock «Alice» se démarquait nettement de nombreuses autres contributions. Veronica Fusaro avait elle-même admis après la demi-finale que c'était une «chanson difficile» pour le concours.

La Bulgarie a remporté pour la première fois la compétition cette année à Vienne avec la chanson «Bangaranga» de la musicienne Dara. Elle a obtenu 516 points au total. (btr/ats)