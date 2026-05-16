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Cinéma: un prix pour un film documentaire suisse à Munich

Un prix pour un film documentaire suisse à Munich

Niccolo Castelli, Co-Leiter Solothurner Filmtage, links, und die Co-Regisseure des Films &quot;The Narrative&quot; Bernard Weber, Mitte, und Martin Schilt, rechts, bei der Eroeffnung der 61. Solothurn ...
Bernard Weber (au milieu) et Martin Schilt (à droite) ont décroché un prix pour leur film documentaire «The Narrative».Image: KEYSTONE
Le film suisse «The Narrative», qui s'intéresse à un ancien trader d'UBS, a décroché le prix principal du festival du film documentaire de Munich.
16.05.2026, 22:4416.05.2026, 22:44

Le film suisse «The Narrative» a remporté le prix principal du 41e festival du film documentaire de Munich. La récompense a été remise samedi soir aux réalisateurs Bernard Weber et Martin Schilt.

Le documentaire s'intéresse à l'histoire de Kweku Adoboli, un ancien trader de l'UBS condamné en 2012 pour une perte de 2,3 milliards de dollars. Le film «interroge la narration habituelle de son histoire et renvoie à la responsabilité au sein d'un système capitaliste mondial», précise le communiqué du festival. (btr/ats)

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