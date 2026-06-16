Ye alias Kanye West et Bianca Censori créent la surprise en Suisse

Le rappeur et son épouse, l'architecte australienne Bianca Censori, ont créé la surprise à Bâle ce lundi. instagram/watson

Ye et Bianca Censori sont de retour en Suisse

Le rappeur Ye, Kanye West de son nom complet, et son épouse Bianca Censori ont été aperçus lundi à Art Basel. Leur visite, discrète mais remarquée, semble liée à une artiste avec laquelle le musicien collabore depuis plus de vingt ans.

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Décidément, c'est à se demander si le couple ne possède pas de résidence secondaire dans nos contrées. Aperçus déjà plusieurs fois l'an dernier en vadrouille à Zurich, où le rappeur a été traité pour ses problèmes de santé et sa bipolarité dans une clinique ultra-privée, Bianca Censori et son mari étaient de retour cette semaine pour prendre part à Art Basel.

Le couple réputé pour ses coups d'éclats vestimentaires et ses polémiques a profité de la journée de préouverture, réservée aux collectionneurs, galeristes et invités VIP, pour vadrouiller entre les oeuvres en presque (toute) intimité. Ce qui n'a toutefois pas empêché des photographes et des participants d'immortaliser le musicien et sa compagne.

image: instagram

Selon les maigres informations disponibles, Ye et Bianca Censori auraient notamment visité «Unlimited», la section d’Art Basel consacrée aux installations monumentales et aux œuvres de très grand format. Fidèle à son habitude, le musicien est resté discret et aucune information n’a filtré sur d’éventuels achats d’œuvres.

La présence du couple à Art Basel pourrait toutefois être liée à une figure bien connue du monde de l’art contemporain: Vanessa Beecroft. L’artiste italienne collabore régulièrement avec Ye depuis le début des années 2000 et a participé à plusieurs de ses projets artistiques, performances et productions visuelles.

Ye était accordé à la tenue de sa femme, qui abordait une combinaison moulante beige et des talons assortis. image: instagram

Des publications relayées sur les réseaux sociaux spécialisés affirment que Bianca Censori apparaîtrait dans une nouvelle œuvre vidéo présentée par Vanessa Beecroft à Bâle. Ces informations n’ont toutefois pas été confirmées officiellement par l'organisateur.

Vidéo: watson

L’intérêt de Ye pour l’art contemporain n’est pas nouveau. Au fil des années, le rappeur a multiplié les collaborations avec des artistes, architectes et designers, brouillant régulièrement les frontières entre musique, mode et arts visuels.

Quoi qu'il en soit, cette visite intervient quelques semaines seulement après un autre incident impliquant Kanye West et la Cité rhénane. Comme le rappelle Blick, le rappeur souhaitait se produire au parc Saint-Jacques cet été, mais le FC Bâle a refusé sa demande. Le club avait argué qu'il ne pouvait offrir une tribune à Kanye West «conformément à ses valeurs», en raison des nombreuses polémiques et déclarations antisémites de l'Américain ces dernières années.

Ce qui n'a guère empêché de nombreux curieux et fans d'attendre la sortie du rappeur et de sa compagne d'Art Basel, ce lundi, pour tenter de les apercevoir.

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