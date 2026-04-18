Kanye West n’est pas autorisé à se produire au Parc Saint-Jacques de Bâle. Image: keystone

Kanye West voulait donner un concert en Suisse, il a pris un stop

Kanye West ne s’était plus produit sur une scène européenne depuis plusieurs années. Son retour était annoncé, avec une possible étape en Suisse. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

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Pour ses fans, la série d’annulations est difficile à suivre. Après la suppression du Wireless Festival à Londres, où il devait être tête d’affiche, le concert de Marseille a lui aussi été annulé, comme l’a indiqué le rappeur sur Twitter:

«Après mûre réflexion et analyse, j’ai décidé de ma propre initiative de reporter mon spectacle à une date indéterminée»

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Bâle figurait également parmi les étapes envisagées. Selon des informations de CH Media, éditeur de watson, un concert au Parc Saint-Jacques était en discussion. Une date avait même été avancée: le 26 juin. Mais ce retour en Suisse ne se concrétisera pas.

Le FC Bâle a refusé

Sollicité, le FC Bâle, chargé de l’exploitation du stade pour les événements, indique:

«De manière générale, le FC Bâle est très intéressé à utiliser à nouveau davantage le Parc Saint-Jacques pour des concerts et des événements»

Le club confirme avoir reçu une demande de Kanye West et l’avoir examinée. Mais le club précise dans un email:

«Après un examen approfondi, nous avons toutefois décidé de ne pas poursuivre le projet, car, en accord avec nos valeurs, nous ne pouvons pas offrir de plateforme à l’artiste concerné dans ce cadre»

Cette décision intervient dans le contexte des polémiques entourant Kanye West, notamment des accusations d’antisémitisme. L’artiste s’était publiquement qualifié de nazi en ligne, avait commercialisé des t-shirts ornés de croix gammées et publié le titre «Heil Hitler».

Depuis le début de l’année, il semble toutefois amorcer un recul. Il s’est excusé dans une page publiée par le Wall Street Journal et a récemment demandé à rencontrer des membres de la communauté juive au Royaume-Uni, «pour écouter», selon ses termes. Aucune rencontre concrète n’a cependant été confirmée à ce stade.

Il y a treize ans, en juin 2013, Kanye West s’était produit pour la dernière fois en Suisse, lors d’une apparition surprise à «Design Miami/Basel». En 2018, il était revenu à Bâle, où il avait rencontré l’architecte Jacques Herzog, acheté des vêtements et déjeuné quelques jours plus tard à la cantine de la Haute école d’art et de design de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse.

Le rappeur effectue néanmoins son retour sur les scènes européennes, où il n’avait plus tourné depuis 2014. Une série de concerts est prévue sur le continent. Fin mai, il se produira en Turquie, avant de poursuivre aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal et en France.

L’intérêt du public reste important. Les billets se sont vendus rapidement, ne laissant que quelques places encore disponibles entre 400 et 800 euros. Reste désormais à savoir si ces concerts auront bien lieu comme annoncé.

Traduit de l'allemand par Tim Boekholt