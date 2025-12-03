Un géant du streaming débarque en Suisse: voici les prix

En janvier 2026, HBO lancera son propre service de streaming en Suisse. Les abonnements commenceront à 9,90 francs.

Plus de «Suisse»

HBO ne produit pas seulement des séries comme Game of Thrones, Euphoria ou The Last of Us: le groupe propose aussi le service de streaming HBO Max dans plus de 100 pays. A partir du 13 janvier 2026, HBO Max arrivera enfin en Suisse. A notre demande, Warner Bros. Discovery confirme que le service de streaming sera aussi accessible en Suisse romande et en français.

«Via l’app HBO Max, les spectatrices et les spectateurs auront accès aux productions originales HBO ainsi qu’aux contenus de Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, de l’univers DC, des Max Originals, de Discovery et d’Eurosport», explique le communiqué de presse.

Prix et abonnements HBO Max en Suisse

Basis

Avec publicité

Streaming simultané sur 2 appareils

Résolution Full HD

Prix: 9,90 francs par mois

Standard

Streaming simultané sur 2 appareils

Résolution Full HD



30 téléchargements

Prix: 16,90 francs par mois

Premium

Streaming simultané sur 4 appareils

4K UHD & Dolby Atmos

100 téléchargements

Prix : 23,90 francs

Sport

Pour accéder à l’offre sport, il faut ajouter 7,00 francs par mois.

Aperçu du catalogue HBO Max en Suisse

Séries

«The Pitt»

«It: Welcome to Derry»

«House of the Dragon»

«The Last of Us»

«The White Lotus»

«Euphoria»

«Industry»

«A Knight of the Seven Kingdoms»

«The Seduction»

«Banksters»

«The Sopranos»

«Friends»

«Vampire Diaries»

«Gossip Girl»

«Young Sheldon»

«The Big Bang Theory»

«Pretty Little Liars»

Films

«Superman»

«The Batman»

«The Dark Knight»

«Joker»

«Dune»

«Harry Potter», la totale

«Weapons»

«Conjuring 4»

«Le Seigneur des anneaux», la trilogie

«Barbie»

«It»

Sport

Eurosports

Australian Open

Tour de France

Les Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 seront disponibles pour toutes les abonnées et tous les abonnés, quel que soit l’abonnement choisi.

Les séries HBO vont-elles disparaître de Sky Show?

Jusqu’à présent, la plupart des séries phares de HBO étaient accessibles en Suisse via Sky Show. Avec le lancement de HBO Max, «la collaboration entre Sky et HBO va évoluer: à partir de cette date, certains contenus HBO ne seront plus disponibles sur Sky Switzerland», annonce Sky dans un communiqué.

Mais pas d’inquiétude: selon Sky, les séries HBO les plus populaires resteront accessibles. Cela inclut House of the Dragon, The White Lotus, The Last of Us et Euphoria. Les prochaines saisons de ces séries continueront également d’être intégrées dans l’abonnement Sky.

(cmu/hun)