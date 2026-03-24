Grande lectrice, Dua Lipa partage ses coups de cœur sur un compte Instagram défié à ses découvertes littéraires. instagram

Ce jeune talent suisse a conquis Dua Lipa

Parmi ses moult activités, la chanteuse Dua Lipa est également une lectrice assidue. Un jeune auteur suisse qualifié comme le «Justin Bieber de la scène littéraire» figure parmi ses coups de coeur.

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Quelque part entre une tournée mondiale et un spot publicitaire pour Nespresso, Dua Lipa est une véritable croqueuse de livres. Non contente de dévorer tout ce qui lui passe sous la main, l'artiste de 30 ans tient également un club de lecture sur Instagram, où elle partage ses découvertes avec les près de 400 000 abonnés de son compte @service95bookclub.

Un auteur suisse

En mars, c'est une toute jeune pépite de la littérature suisse qui a réussi à se forger un chemin jusque dans la bibliothèque de la superstar: le Zurichois Nelio Biedermann, 23 ans, et son roman Lázár, qui retrace l’histoire épique et mouvementée de ses ancêtres hongrois. Un livre rédigé pendant ses études, déjà traduit dans plus de 20 langues et qui, selon 20 Minutes, ne devrait pas tarder à être publié en français sous nos latitudes, aux éditions Belfond.

Le livre a conquis Dua Lipa, qui l'a partagé sur son compte Instagram dédié. capture d'écran: instagram

Décrit par la Süddeutsche Zeitung comme le Justin Bieber de la scène littéraire (je cite: «en plus sympathique et plus modeste»), ce fringuant prodige suisse est déjà comparé dans la presse nordique à des pontes bien établies de la littérature, comme le Norvégien de 60 ans, Erik Fosnes Hansen.

Nelio Biedermann a écrit le roman de 336 pages pendant ses études. instagram: @Nelio Biedermann

En tout cas, Nelio Biedermann n'a pas fini de faire parler de lui, puisque les droits de son premier livre ont été rachetés par une société de production berlinoise, X Filme Creative Pool. Si la date de sortie du film en salles n'a pas encore été communiquée, qui sait? Peut-être que Dua Lipa figurera au casting. Avec une success-story de ce genre, on a bien le droit de rêver. (mbr)

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