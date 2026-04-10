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Comment Shiloh, la fille de Angelina Jolie, a piégé tout le monde

Shiloh Jolie trace son chemin en tentant de garder une certaine discrétion. C'est pas gagné.
Shiloh Jolie trace son chemin en tentant de garder une certaine discrétion. C'est pas gagné. images: dr/capture/getty

Comment la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie a piégé tout le monde

Shiloh Jolie, la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, est apparue cette semaine dans le clip vidéo d'une chanteuse K-pop. Fait savoureux, elle a décroché le contrat sous un nom de scène.
10.04.2026, 18:4910.04.2026, 18:57
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Vous savez ce qu'un nepo baby n'aime pas? Qu'on le traite de nepo baby. Ce terme ne vous dit peut-être rien, mais il renvoie aux rejetons des stars hollywoodiennes qui entrent sur le marché professionnel avec une facilité déconcertante grâce, notamment, à leur prestigieux nom de famille et aux connexions que permet celui-ci. Mais, lorsqu'ils se retrouvent sous les feux de la rampe, voilà leur talent et leur mérite scruté d'un œil suspect.

Parmi les nepo babies les plus notables de notre génération, l'on retrouve les enfants des Beckham, Gigi et Bella Hadid, les filles de l'ex-mannequin Yolanda Hadid, ou encore le fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith, Jaden, récemment propulsé Directeur de la Création Homme chez Christian Louboutin.

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Il y a cependant une jeune femme qui a tenté de prendre un chemin de traverse - même si, au final, cela lui a valu d'attirer l'attention des médias du monde entier. Il s'agit de Shiloh, la gamine de Angelina Jolie et Brad Pitt. Désormais âgée de 19 ans, celle-ci avait fait des démarches officielles en 2024 pour abandonner le nom de son père, au profit du nom de sa célèbre daronne, Jolie.

Or, cette semaine, vous ne l'aurez certainement pas manqué, la jeune femme a fait sensation en s'illustrant comme danseuse dans un clip de la chanteuse K-pop Dayoung. En la découvrant, une grande partie du public a non seulement été soufflée par sa fluidité de mouvement, qui prouve une grande discipline, mais également par sa ressemblance avec la version du visage de Angelina des années 90.

Vous la reconnaissez, dans cet extrait?

Extrait de What's A Girl To Do de DAYOUNG.Vidéo: youtube

A n'en point douter, les efforts de la jeune fille ont fini par payer; sa passion pour la danse est en effet connue de longue date; on a déjà eu un aperçu de son talent à travers diverses vidéos.

Dans le morceau What’s a girl to do, elle apparaît avec deux tresses collées et un look très urbain.

Shiloh et Angelina, un air de famille très frappant.
Shiloh et Angelina, un air de famille très frappant.capture d'écran: entertainement tonight

Une audition ouverte

Or, comme nous l'apprennent divers tabloïds américains, la danseuse en herbe aurait décroché son contrat de façon incognito, en participant à une audition ouverte aux Etats-Unis. L'équipe de management de la chanteuse n'était, semble-t-il, pas au courant des antécédents familiaux de Shiloh, ni avant, ni même après l'avoir engagée comme danseuse.

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Un représentant de Starship Entertainment a notamment déclaré au journal sud-coréen Maeil Business Newspaper, le 3 avril:

«Nous avons organisé une audition ouverte aux Etats-Unis pour recruter des interprètes pour le clip de Dayoung. Parmi les participants figuraient plusieurs artistes affiliés à une troupe de danse appelée "Culture". Shiloh a été sélectionnée lors de la finale et a finalement participé au clip vidéo de Dayoung. Même après le tournage, nous n'avions aucune idée qu'elle était la fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, et nous ne l'avons découvert que très récemment, par hasard.»

Et pour cause, dans les crédits du projet, la jeune femme s'est désignée par «Shi», une des variantes de son nom qu'elle a déjà utilisée pour divers projets. Selon The News International, elle avait notamment utilisé le surnom «Shi Joli» lors d'une prestation pour un événement de mode à Los Angeles.

La discrétion de Shiloh n'est cependant pas si étonnante, si l'on en croit les déclarations d'Angelina Jolie au sujet de ses moutards. Celle-ci avait fait remarquer en interview qu'aucun d'eux n'avait vraiment envie d'être exposé, et que chacun tenait à son intimité.

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Le chorégraphe de Shiloh, Keelan Carter, avait renforcé cette idée, en confiant au Daily Mail que la jeune danseuse refusait catégoriquement d’utiliser la célébrité de ses parents pour obtenir des rôles dans le monde de la danse. «C'est une personne sincère et directe qui n'utilise jamais sa célébrité à son avantage», avait-il déclaré à son sujet. Et d'ajouter: «Pour être honnête, je ne savais même pas qui elle était au départ, et je pense que ça n’a aucune importance, surtout dans un studio de danse.»

Cela dit, les temps risquent d'être durs pour Shiloh, après la percée du clip de Dayoung. Il va être de plus en plus difficile de rendre son joli minois incognito. Mais l'on se réjouit déjà de voir éclater son talent dans de nouveaux projets.

En attendant, on vous laisse avec le clip entier, ainsi qu'une capture choréo:

DAYOUNG (다영) What's A Girl To Do Official MV

Vidéo: youtube
Vidéo: YouTube/임다영 DAYOUNG IM
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