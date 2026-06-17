Le couple enflamme Bâle depuis son arrivée, lundi, pour Art Basel. capture d'écran: x

Kayne West et sa femme continuent de secouer la Suisse

Présents à Bâle pour Art Basel, Ye et Bianca Censori ont une nouvelle fois fait sensation et frappé un grand coup vestimentaire ce mardi soir. L’architecte australienne a été photographiée dans une tenue particulièrement audacieuse, alors que le couple participait à un événement privé lié à la célèbre foire d’art.

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Ye et Bianca Censori n'ont pas fini de faire sensation en Suisse. Mitraillé par les photographes et les fans à la sortie de leur hôtel, mardi soir, le couple avait déjà été remarqué à Art Basel, l’un des rendez-vous les plus prestigieux du monde de l’art contemporain.

Pendant Ye ne dérogeait pas à son total look en cuir noir familier, c'est peu dire que Bianca Censori, 31 ans, a attiré tous les regards, vêtue d'un justaucorps doré scintillant au décolleté vertigineux, associé à de hautes bottes noires à talons.

Bianca et Ye à la sortie de leur hôtel de luxe bâlois. capture d'écran: x

Une tenue dans la parfaite lignée des looks provocateurs dont l’architecte australienne s’est fait une spécialité depuis son mariage avec Ye en 2022, et n'a une fois de plus, naturellement, pas manqué de faire rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des tabloïds.

Selon le Daily Mail, le couple aurait participé à une avant-première privée organisée au sein du complexe de Messe Basel avant l’ouverture officielle d’Art Basel, qui réunit cette année plus de 290 galeries et quelque 4000 artistes du monde entier.

Arrivés en Suisse lundi, Ye et Bianca Censori semblent profiter pleinement de leur séjour bâlois, même si la Cité rhénane ne leur a pas toujours bien rendu leur affection: un concert que Kanye West devait donner à Bâle a notamment été annulé il y a quelques semaines, en raison des casseroles qui traînent aux baskets de l'artiste.

Ce qui n'empêche pas le rappeur américain de poursuivre sa tournée internationale. Après des concerts géants en Géorgie et en Turquie devant des dizaines de milliers de spectateurs, il doit encore se produire cet été en Albanie, en Italie, en Espagne et au Portugal. (mbr)

Vidéo: watson