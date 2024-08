images et montage: watson

On vous a bien observés et on a repéré un truc sur vos fringues

Qui se ressemble s'assemble? Pendant trois mois, watson s'est promené dans les rues de Lausanne et d'ailleurs pour repérer les couples ou les binômes d'amis qui affichent le même look. Immersion en images.

«Lorsque j’étais à la fac, j’ai acheté une paire de sweat-shirts à capuche pour couple avec ma copine de l’époque. On trouvait ça cool et mignon d’être ensemble en portant le même sweat». Par ce geste, un étudiant sud-coréen qui s'était confié au Figaro voulait prouver que lui et sa petite amie n'étaient pas «de pauvres âmes esseulées».

Et pour cause, en Corée du Sud et en Asie de manière générale, les us moraux voient d'un très mauvais œil le roulage de pelle en public. Un geste quasi politique, qu'on ne connait pas chez nous. En revanche, des proches qui s'habillent de la même manière, volontairement ou non, on en croise à tous les coins de rue.

Couples, meilleurs amis, jeunes, vieux, hommes, femmes, les looks coordonnés peuvent débouler sans prévenir ou se fomenter consciemment. Au bout de quelques années sous le même toit, il est fréquent d'observer des binômes amoureux qui se fringuent en stéréo, les goûts et préférences de l'un et de l'autre se mélangeant avec le temps. Sans compter que se payer deux K-Way pour le prix d'un peut aider à mixer des garde-robes.

Et puis, une fois en couple, on fait souvent confiance à sa moitié au moment de la virée shopping. Ce qu'on pouvait refuser de porter en étant célibataire peut se transformer en pièce maîtresse une fois amoureux. Et ça marche évidemment dans les deux sens. Si les couples de stars s’amusent parfois à se pointer avec la même tenue sur les tapis rouges, certains artistes vont jusqu'à en faire une performance. Ce fut le cas de Donald et Nancy Featherstone, un couple du Massachusetts qui s'est habillé à l'identique pendant plus de trente ans.

«D'abord et avant tout, c'est créatif et amusant. On aime ça! Mais c'est aussi le signe le plus clair qu'on peut donner pour dire que l'on est heureux ensemble» Nancy, au Sun

Lui a fait fortune en fabriquant le fameux flamant rose en plastique que les Américains plantent machinalement dans leur jardin. Nancy, elle, fabrique ses propres vêtements depuis qu'elle est gamine. Résultat? Le couple possédait plus de 600 vêtements jumeaux, faits main et particulièrement excentriques, jusqu'au décès de Don en juin 2015.

Les binômes de potes et les jeunes en particulier ne sont pas en reste. Que ce soit pour titiller la créativité, témoigner d'un état d'esprit similaire ou afficher le même goût pour un courant musical, les alter ego de la mode font fureur en ville.

Deux fans de Lana Del Rey à Milan, en 2024. image: watson

Sachez d'ailleurs que ça ne s'arrête pas aux fringues. En 2021, le psychologue Justin Lehmiller disait au 24 Heures que «ce qui nous est familier tend à être ce que nous apprécions et ce vers quoi nous nous dirigeons». Si bien que les couples ou les meilleurs amis finissent par se ressembler... physiquement.

«On dit souvent que les couples se ressemblent de plus en plus avec les années. Cette similitude physique croissante peut sans doute s’expliquer par le fait qu’on mange la même nourriture, on fait du shopping dans les magasins du même style, on fréquente les mêmes milieux, on fait tous les deux du sport ou au contraire on est plutôt sédentaires. Tout cela influe évidemment beaucoup sur notre apparence.» Pascal De Sutter, docteur en psychologie et professeur à l’Université de Louvain, en Belgique.

Histoire de confirmer cette tendance et d'occuper notre esprit dans les rues de Lausanne et d'ailleurs, on s'est pris au jeu de repérer et d'immortaliser tous les binômes qui nous semblaient conçus dans le même moule. Résultat? Trois mois de pérégrinations citadines et 35 photographies, dans une atmosphère quasi poétique.

Alors... qui se ressemble s'assemble?

