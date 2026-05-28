Des Swifties trépignent sous le soleil, en juillet 2024, avant le concert de Taylor Swift au Letzigrung. Ce n'est toutefois pas l'artiste à avoir ameuter le plus de spectateurs en Suisse. Image: KEYSTONE

Voici la star qui a attiré le plus de spectateurs en Suisse

Metallica a rempli mercredi soir le Letzigrund de Zurich pour son unique date suisse. Un exploit? Oui. Un record absolu? Pas tout à fait. Certaines stars ont frappé encore plus fort en Suisse. Et, surprise! La chanteuse qui écrase tout le monde sur son passage n'est pas Taylor Swift.

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Le Letzigrund de Zurich a vibré mercredi soir au son de Metallica. Le groupe américain y a donné l’unique concert suisse de sa tournée «M72 World Tour» devant environ 50 000 spectateurs, selon une estimation relayée par Keystone-ATS. Une performance qui place les Californiens parmi les concerts les plus fréquentés de l’histoire récente du pays.

Mais le graphique publié pour l’occasion réserve quelques surprises.

On y découvre d’abord que Metallica rejoint un club très fermé: celui des artistes capables d’attirer 50 000 personnes ou plus en Suisse lors d’un seul concert. Au Letzigrund, seuls Taylor Swift en 2024 et U2 en 2010 avaient approché des chiffres comparables. AC/DC et Ed Sheeran s’étaient arrêtés à 48 000 spectateurs.

Madonna lors de son concert XXL à Dübendorf, le 30 août 2008. Image: KEYSTONE

La véritable claque vient toutefois d’une autre superstar: Madonna. En 2008, la reine de la pop avait attiré 72 000 personnes sur la base aérienne de Dübendorf, près de Zurich. Soit nettement plus que Taylor Swift et ses 50 000 fans au Letzigrund l’an dernier. Un écart qui rappelle à quel point certains mégaconcerts des années 2000 pouvaient atteindre des dimensions démesurées.

Autre constat amusant: Michael Jackson apparaît à trois reprises dans le classement. Le «King of Pop» avait réuni 50 000 personnes à Bâle entre 1988 et 1997, mais aussi 45 000 spectateurs à la Pontaise de Lausanne en 1988 et 1992.

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Pink Floyd, Bruce Springsteen, Bon Jovi ou encore Coldplay figurent également dans cette galerie des géants du live helvétique. Le classement montre aussi une évolution des infrastructures suisses. Les énormes concerts organisés sur des bases aériennes ou dans des stades géants semblent aujourd’hui plus rares, les tournées modernes privilégiant souvent plusieurs dates dans des enceintes plus standardisées.

Metallica n’a donc peut-être pas battu le record suisse mercredi soir. Mais le groupe entre malgré tout dans une catégorie réservée aux monstres sacrés capables de transformer un simple concert en événement national. (mbr)

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