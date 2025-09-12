en partie ensoleillé16°
Droits de douane: Parmelin pourrait être aidé par Infantino

Guy Parmelin (à droite) en compagnie de Gianni Infantino (centre) lors d'un match de foot en novembre 2024 à Zurich.
Guy Parmelin (à droite) en compagnie de Gianni Infantino (centre) lors d'un match de foot en novembre 2024 à Zurich. image: keystone

Le passé commun d’Infantino et Parmelin pourrait aider la Suisse

Le Conseil fédéral se bat pour une réduction des droits de douane américains à 39%. Désormais, c'est Gianni Infantino, qui pourrait agir comme porte-parole de la Suisse. Le président de la FIFA vient de rencontrer Guy Parmelin avec qui il partage un lien particulier.
12.09.2025, 12:0412.09.2025, 12:08
Francesco Benini / ch media
Après que Donald Trump a imposé un droit de douane de 39% sur les importations suisses, des politiciens de l’UDC et l’ancien diplomate Thomas Borer ont estimé que le président de la FIFA, Gianni Infantino, pourrait intervenir en faveur de la Suisse auprès du président américain.

Le président de la Fédération internationale de football a rencontré Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) mercredi après-midi au Palais fédéral. Le DEFR a confirmé une information de la radio SRF.

Parmelin voulait que ce soit public

Gianni Infantino et Guy Parmelin auraient pu se voir sans que personne ne le sache, mais le but n'était pas de cacher cette rencontre, au contraire. Le conseiller fédéral voulait certainement signaler au public qu’il ne néglige aucun effort dans son combat pour obtenir des droits de douane plus bas.

Ce patron suisse a obtenu de Trump ce que Guy Parmelin rêve d'avoir

En même temps, en recevant le dirigeant de la FIFA, il indique au gouvernement américain que Gianni Infantino est un médiateur crédible, puisqu’il entretient des contacts avec le Conseil fédéral.

Le Haut-Valaisan connaît le Vaudois depuis longtemps. Ils ont vécu dans deux villages vaudois voisins et tous deux étaient arbitres de foot. Aujourd’hui, ils assistent parfois ensemble à des matchs. On les a vus notamment en novembre dernier dans les tribunes du stade du Letzigrund à Zurich, lors du match Suisse - Serbie.

Ses bureaux dans la Trump Tower à New York

Gianni Infantino est en contact régulier avec Donald Trump. Le président de la FIFA était invité à la cérémonie d’investiture du président américain en janvier dernier. La FIFA a ses bureaux dans la Trump Tower à New York. Infantino et Trump parlent souvent de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Commentaire
Cette offre suisse pourrait faire craquer Trump

En mai, Gianni Infantino a même accompagné Donald Trump lors de son voyage au Qatar et en Arabie saoudite – ce qui l’a fait arriver en retard au congrès de la FIFA au Paraguay, suscitant de vives critiques de la part de collègues dirigeants.

Des observateurs estiment qu’Infantino veut saisir l’occasion d’améliorer son image dans son pays natal. En effet, la réputation de la FIFA a été ternie par différentes affaires. Les critiques dénoncent notamment l’expansion croissante des compétitions et la proximité d’Infantino avec certains dictateurs.

Aujourd’hui, Gianni Infantino à l'occasion de rendre service à son pays. En assistant fin août à la Fête fédérale de lutte suisse dans le canton de Glaris, il a montré son attachement aux traditions helvétiques.

En attend octobre...

Urs Wiedmer, porte-parole du Département fédéral de l’économie, explique:

«M. Infantino n’a reçu aucun mandat du Conseil fédéral ni du conseiller fédéral Guy Parmelin pour négocier avec le gouvernement américain. Les négociations relèvent exclusivement du Conseil fédéral et des départements compétents».
Urs Wiedmer, porte-parole du DEFR
Droits de douane: La Poste suisse boude les Etats-Unis

Mais Gianni Infantino n’a pas besoin de mandat, puisqu'il ne va pas négocier avec Donald Trump sur la nouvelle proposition du Conseil fédéral pour réduire les droits de douane. Ce qu'il peut faire par contre, c'est dire au président américain que Guy Parmelin est un great guy et qu’il vaut la peine de le rencontrer – même s’il n’est pas président, mais vice-président de la Suisse.

Gianni Infantino ne donnerait pas l’impression d’agir par intérêt personnel. Contrairement au groupe horloger Rolex, dont le patron suisse Jean-Frédéric Dufour a invité le président américain à la finale de l’US Open, la FIFA n’est pas concernée par les droits de douane.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin s’est rendu à Washington il y a une semaine et a rencontré des membres du gouvernement américain. Il n'est toutefois pas encore parvenu à une avancée décisive. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent avait indiqué précédemment que les négociations avec les pays n’ayant pas encore trouvé d’accord devraient être conclues d’ici fin octobre.

Peut-être que l’appui du président de la FIFA pourra servir à la Suisse.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

