Le drame est survenu à Luino, près du lac Majeur. Image: Imago

Une dispute dégénère en Italie: un Suisse tué par son fils

Un Suisse de 57 ans a reçu des coups de couteau lors d'une altercation avec son fils de 25 ans à Luino, près du lac Majeur. Il a succombé à ses blessures.

Un Suisse de 57 ans a été mortellement poignardé par son fils, dimanche à Luino, en Italie, près du lac Majeur. Selon l'agence de presse italienne ANSA, qui se base sur des éléments communiqués par la police, la victime vivait avec ses deux fils adoptifs à Lugano.

C'est l'un des deux, âgé de 25 ans, qui aurait mortellement blessé son père avec un couteau de cuisine peu avant 20h00 avant de quitter les lieux du crime. Les carabiniers de Luino et Varese l’auraient arrêté à quelques centaines de mètres de la maison.

Une arme se trouvant dans la maison

Selon ANSA, le drame s’est produit dans la Via Vittorio Veneto, où réside également la mère des deux fils – une avocate de 58 ans originaire de Lugano, et ex-épouse de la victime. La famille s’était réunie pour passer le dimanche ensemble.

Une violente dispute aurait éclaté entre le père et le fils, au cours de laquelle le suspect aurait utilisé une arme se trouvant dans la maison. Le second fils aurait tenté de défendre le père et se serait battu avec son frère. La mère, en état de choc, a été prise en charge médicalement.

L’enquête sur le déroulement précis des faits était toujours en cours. La mère et le frère du coupable présumé devaient être entendus comme témoins dans les heures suivantes. Cela devrait permettre d’éclaircir les origines de cette dispute qui a dégénéré. (jzs/ats)