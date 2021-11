Confinement, vaccin obligatoire ou les deux? Le débat!

2. L'Autriche reconfine aujourd'hui et annonce que la vaccination sera obligatoire pour tous dès février. On croit rêver, non?

Olga Baranova: La situation en Autriche est dramatique: le taux de vaccination est à peine plus bas que celui de la Suisse et les mesures sanitaires adoptées jusqu'à présent se sont avérées insuffisantes. Pour le gouvernement, déstabilisé par les scandales autour de l’ancien chancelier Sebastian Kurz, c’était le dernier moment pour montrer à la population qu’il est toujours capable d’agir. L’annonce de rendre la vaccination obligatoire dès février 2021 n’aura pas d’effets sur la vague Covid en cours, mais elle a le mérite de montrer un certain volontarisme face à une crise majeure hors de contrôle.

Baptiste Hurni: C’est une mesure extrême qui répond à une situation épidémiologique qui, en Autriche, est aussi extrême. Avec 15'000 nouveaux cas par jour pour une population à peine plus élevée que celle de la Suisse et des hôpitaux qui sont au maximum de leur capacité, il convenait d’avoir une réaction forte. Le gouvernement a choisi les mesures les plus dures qu’il avait à disposition, à savoir non seulement le confinement immédiat, mais aussi la vaccination obligatoire.