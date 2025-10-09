ciel couvert13°
DE | FR
burger
Suisse
Ecole

Un nouveau gymnase va ouvrir à Rolle

Un panneau est photographie apres une conference de presse au sujet de la strategie a l&#039;horizon 2040 du Canton de Vaud pour la gestion des gymnases et ecoles professionelles, ce lundi 9 septembre ...
Un gymnase verra bientôt le jour à Rolle (VD).Image: KEYSTONE

Cette commune vaudoise va accueillir un nouveau gymnase

Le canton de Vaud a identifié un terrain à Rolle, à proximité de la gare CFF, pour construire un nouvel établissement scolaire. L'ouverture est prévue pour 2033.
09.10.2025, 10:3109.10.2025, 10:31

Le site se trouve à l'est du périmètre des Vignes, dans la commune de Rolle. Il a été repéré par le canton de Vaud pour accueillir un nouveau gymnase cantonal destiné à la région de la Côte. Sous réserve de l'approbation de la Commission des finances, le Conseil d'Etat a octroyé un crédit d'étude de 400 000 francs pour lancer les premières étapes du projet.

Le futur gymnase pourrait accueillir jusqu'à 1200 élèves, avec une ouverture envisagée pour la rentrée 2033, a annoncé le Conseil d'Etat mercredi soir dans un communiqué. Ce futur établissement s'inscrit dans la stratégie cantonale de formation postobligatoire à l'horizon 2040, qui vise à rapprocher les lieux d'enseignement des jeunes dans toutes les régions.

Accessibilité optimale

Situé à proximité de la gare CFF et du centre de Rolle, le site retenu offre une accessibilité optimale et un bon potentiel d'intégration urbaine, estime le gouvernement. Le projet sera développé dans le cadre d'un partenariat public-privé réunissant la commune de Rolle, l'Etat de Vaud et la société Next Immobilier SA, détentrice d'un droit d'emption sur les parcelles concernées.

L'Etat deviendra à terme propriétaire du terrain destiné au gymnase. En parallèle, la commune de Rolle engage de son côté la planification du site des Vignes qui combine le gymnase cantonal, des logements, des activités et des équipements publics. La mise à l'enquête du plan d'affectation est prévue en 2028 pour une entrée en vigueur autour de 2030.

Le canton de Vaud manque de gymnases

Le canton de Vaud compte aujourd'hui 22 250 jeunes en formation professionnelle dans 18 écoles professionnelles et supérieures ainsi que 14 050 gymnasiennes et gymnasiens répartis dans 15 gymnases. (ag/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
partager sur Facebookpartager sur X
Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
«Un leader» ou «une supercherie»? Il doit faire gagner l'UDC à Genève
Arrivé deuxième du premier tour derrière le Vert Nicolas Walder, l'UDC Lionel Dugerdil porte les espoirs de son parti, qui pourrait faire une entrée historique au Conseil d'Etat genevois. «Candidat du repli» pour les uns, «le bon sens fait homme», pour les autres, voici son portrait de campagne.
Lionel Dugerdil a fait rugir le camp adverse en effaçant le nom de l’UDC de la liste sur laquelle il se présentera le 19 octobre au second tour de l’élection complémentaire du Conseil d’Etat genevois. Il y affrontera le Vert Nicolas Walder, porteur des couleurs de la gauche.
L’article