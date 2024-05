Comment la loi sur l'électricité boosterait la géothermie profonde

Des opposants accrochent une banderole lors d'une manifestation contre le projet de geothermie profonde a Haute-Sorne le vendredi 24 mai 2024 a Glovelier. Image: KEYSTONE

A peine le forage démarré en Haute-Sorne, les opposants à la géothermie s'attaquent au chantier. La Confédération, cependant, mise sur cette technologie controversée. Les nouveaux projets devraient bénéficier d'un financement anticipé.

Julian Spörri / ch media

Plus de «Suisse»

L'unique projet de géothermie profonde en Suisse rencontre une opposition virulente. Après des manifestations et des actions l'été dernier dans le Jura, une nouvelle escalade s'est produite vendredi. Des opposants au projet de Haute-Sorne ont aspergé le site de lisier et déployé une banderole sur la tour de forage. Leur objectif: empêcher la production d'électricité grâce à la chaleur souterraine.

Le scénario se concrétise néanmoins avec le début des forages la semaine dernière. D'ici septembre, Géo-Energie Jura prévoit d'atteindre une profondeur de 4000 mètres. Des tests de stimulation sont programmés pour début 2025 afin d'évaluer la réaction du sous-sol aux injections d'eau nécessaires pour créer des fissures où l'eau pourra se réchauffer.

Vendredi 24 mai. Keystone

Abandon du projet après le séisme

C'est la première fois depuis les échecs des projets de Bâle en 2007 et de Saint-Gall en 2013, marqués par des séismes, qu'un nouveau forage pour la géothermie profonde est entrepris en Suisse. Bien que des précautions supplémentaires soient prises dans le Jura, la prudence reste de mise.

Les militants sont prêts Le site de géothermie dans le Jura craint une nouvelle action

Le Service sismologique suisse surveille la région de Haute-Sorne avec des dispositifs renforcés. Géo-Energie Jura assure dans un communiqué que «des secousses perceptibles peuvent pratiquement être exclues pendant le forage». Par ailleurs, le gouvernement jurassien a stipulé qu'un groupe d'experts évaluera les risques sismiques avant d'autoriser la phase de stimulation.

Si le projet surmonte cette étape, la Haute-Sorne pourrait alimenter 6000 ménages en électricité dès 2029. Toutefois, pour atteindre les objectifs fédéraux en matière de géothermie, une cinquantaine de centrales similaires seraient nécessaires. L'Office fédéral de l'énergie (Ofen) vise une production de deux térawattheures d'ici 2050, bien que cela ne représente qu'une «fraction du potentiel théorique» de la Suisse.

Des ambitions mesurées pour la géothermie

Comment la géothermie se positionne-t-elle par rapport aux autres sources d'énergie? La loi sur l'électricité, soumise au vote le 9 juin, stipule que la Suisse doit produire au moins 45 térawattheures par an d'énergies renouvelables d'ici 2050, en plus des 39 térawattheures d'énergie hydraulique. Les estimations pour la géothermie restent modestes en comparaison, le projet mettant davantage l'accent sur les installations solaires, éoliennes et hydroélectriques.

Les estimations pour la géothermie restent modestes en comparaison, le projet mettant davantage l'accent sur les installations solaires, éoliennes et hydroélectriques.

Cependant, la loi sur l'électricité pourrait avoir un impact significatif sur la géothermie en offrant des contributions anticipées pour l'étude de projets. La Confédération pourrait couvrir jusqu'à 40% des coûts de planification, une mesure destinée à réduire le risque financier pour les développeurs. Actuellement, les projets ne reçoivent des fonds que lors de la phase de mise en œuvre, avec une prise en charge jusqu'à 60% des coûts d'investissement, les nouvelles contributions étant déduites de ces subventions. Jusqu'à présent, 90 millions de francs ont été attribués au projet de Haute-Sorne.

Les fonds fédéraux «ne changent pas la donne»

Actuellement, les projets de géothermie ne reçoivent des fonds que lorsqu'ils se trouvent dans la phase de mise en œuvre. La Confédération prend alors en charge jusqu'à 60% des coûts d'investissement, les nouvelles contributions à l'étude de projet étant déduites de ces subventions. Jusqu'à présent, 90 millions de francs ont été versés à Haute-Sorne par la caisse fédérale.

Peter Meier, CEO de Geo-Energie Suisse, se réjouit à l'idée que d'autres projets de géothermie pourraient bénéficier de soutiens financiers dès la phase de planification en cas d'approbation de la loi sur l'électricité. Geo-Energie Suisse a initié le projet de Haute-Sorne et suspendu des projets similaires dans les cantons de Thurgovie, Zurich, Lucerne et Vaud.

Bien que ce financement initial soit bienvenu, il «ne change pas la donne» pour la géothermie profonde en Suisse. Selon Peter Meier, «le succès repose sur la percée technologique à Haute-Sorne». La viabilité économique de l'installation devra également être démontrée à terme.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)