Appauvri? Swiss compte compte bien faire de l'argent cet été

Pékin compte désormais le plus de milliardaires au monde

La seule ville de Pékin compte plus de deux fois plus de milliardaires que l'ensemble de la France.

Un passage de relais symbolique mais qui traduit la montée en puissance de l'économie chinoise. Selon Forbes, Pékin vient de dépasser New York au classement mondial des villes qui comptent le plus de milliardaires en dollars parmi leurs habitants. Avec 33 milliardaires de plus en un an, la capitale chinoise compte désormais 100 ultra-riches et passe devant New York.

La capitale chinoise est le lieu de résidence de 100 milliardaires. Cumulé, leur patrimoine s'élève à 484 milliards de dollars. …