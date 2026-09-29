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Annonce de hausse des primes à 14h ++ Jusqu'à +20% pour certains?
Primes maladie: la hausse pourrait atteindre 20% pour certains Suisses. On saura à 14 heures ce mardi. Réactions et perspectives.
- La tension est vive avant l'annonce ce mardi par l'Office fédéral de la santé publique du montant des primes d'assurance maladie pour l'année 2027 dès 14h. Au printemps, la Confédération tablait sur une hausse de 5%.
- La moyenne nationale ne reflète toutefois pas la situation de chaque assuré. Les écarts de primes dépendent de la caisse, du canton, de la région tarifaire, de l'âge, de la franchise et du modèle d'assurance choisi. Pour certains assurés, la facture pourrait même bondir de 20%.
- Les primes d'assurance maladie pèsent de plus en plus sur le budget de la population. Le Parti socialiste lance, ce mardi, son initiative pour financer une partie des primes maladie en fonction du revenu.
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