C'est au McDonald's My Stop d'Affoltern am Albis, dans le canton de Zurich, que l'on trouve le cheeseburger le plus cher de Suisse, avec un prix de 3,40 francs. Image: Google Street View

Voici où se trouve le McDo le moins cher de Suisse

Tous les McDonald's de Suisse ont-ils les mêmes prix? Nous avons passé au crible les tarifs de toutes les succursales et trouvé le plus cher du pays.

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Pain au sésame, steak haché, fromage fondu, oignons, salade, cornichon: les ingrédients du Big Mac de McDonald's sont les mêmes depuis des décennies, la recette n'a pas changé. Ce burger est proposé depuis plus de 50 ans dans plus de 140 pays.

Le problème, c'est que le Big Mac ne coûte pas seulement plus ou moins cher selon les pays. Selon un comparatif réalisé par watson, les prix varient aussi d'un canton à l'autre.

Ainsi, le menu Big Mac, composé du burger, d'une boisson d'un demi-litre et d'une portion moyenne de frites, coûte entre 12,40 et 14,00 francs en Suisse.

Un grand classique: le Big Mac, accompagné de frites et d'un Coca. Image: AP

De fortes disparités dans les prix

Nous avons comparé les prix des 191 restaurants McDonald's en Suisse où il est possible de commander des plats via l'application McDonald's. Nous avons sélectionné trois des produits les plus populaires: le cheeseburger, les six nuggets de poulet et le menu Big Mac.

La carte révèle que les différences de prix pour un même produit McDonald's sont parfois considérables. Ainsi, les nuggets de poulet coûtent entre 6,80 francs et 7,90 francs, soit une différence de 16%. Le prix moyen est donc de 7,10 francs.

Les écarts de prix pour le cheeseburger, un autre classique de l'enseigne, se situent dans une fourchette similaire. Le plus cher coûte 17% de plus que le moins cher, ce qui correspond, en chiffres absolus, à un prix allant de 2,90 à 3,40 francs.

Le restaurant McDonald's le plus cher se trouve sur l'A4. Ou plus précisément à Affoltern am Albis, sur l'aire de repos «My Stop» dans le canton de Zurich. Ici, le menu Big Mac coûte 14 francs et le cheeseburger 7,40 francs. Deux prix record. A 7,80 francs, les nuggets de poulet sont les deuxièmes plus chers de Suisse.

D'importantes charges sur les autoroutes

Nous avons rencontré Karl Fritz, directeur franchisé de la succursale d'Affoltern am Albis. Il explique que McDonald's Suisse donne effectivement des recommandations de prix pour ses produits, mais que les franchisés sont libres de fixer leurs propres tarifs. La succursale d'Affoltern est donc plus chère parce qu'elle se trouve sur une aire d'autoroute:

«Sur les aires d'autoroute, l'Etat prélève des taxes proportionnelles au chiffre d'affaires. Il est difficile de trouver du personnel, et les loyers sont extrêmement élevés par rapport à d'autres emplacements» Karl Fritz, franchisé McDonald's

Notre analyse confirme en effet que les restaurants McDonald's situés sur les aires d'autoroutes suisses comptent parmi les plus chers du pays. Celui d'Affoltern am Albis est celui qui pratique les prix les plus élevés.

Dans certaines villes, on observe d'impressionnants écarts de prix sur un périmètre très restreint. Prenons l'exemple de Zurich, qui compte dix restaurants McDonald's. Dans celui de Sihlcity, au sud-ouest de la ville, le menu Big Mac coûte 13,30 francs. De l'autre côté du lac, à Stadelhofen, on peut y acheter le même menu pour près d'un franc de moins: la succursale de ce quartier propose le même menu pour 12,40 francs.

A Berne, Bâle, Genève et Lausanne, on observe aussi des différences parfois importantes entre des succursales proches les unes des autres. Celles-ci ne franchissent en revanche pas la barre du franc comme à Zurich.

Les différences régionales

Les 191 restaurants McDonald's sont répartis dans 21 cantons. Il n'y a pas de McDonald's dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Uri, de Nidwald et d'Obwald.

Cela dit, l'enseigne de restauration rapide est présente dans toutes les régions, ce qui justifie de s'y intéresser. Dans quelle région les produits McDonald's sont-ils en moyenne les plus chers et où sont-ils les moins chers? La réponse:

C'est en Suisse centrale que les prix chez McDonald's sont les plus élevés. Les cheeseburgers, Big Macs et nuggets de poulet coûtent également plus cher en région zurichoise qu'au Tessin ou qu'en Suisse orientale.

La situation est variable dans l'Espace Mittelland, qui comprend non seulement la région de Berne, mais aussi une partie de la Romandie. Là-bas, le cheeseburger est relativement cher, tandis que les nuggets de poulet et le menu Big Mac sont plutôt bon marché.

Ce qu'en dit McDonald's Suisse

Interrogé par watson, McDonald's Suisse confirme que l'entreprise n'impose pas de prix fixes à ses franchisés. La porte-parole, Beatrice Montserrat, explique que ces derniers gèrent les restaurants McDonald's en tant qu'entrepreneurs indépendants:

«Les franchisés décident de manière autonome si nos prix de vente conseillés sont adaptés à leur emplacement»

McDonald's ne communique pas le montant des prix de vente conseillés pour chaque burger. En revanche, la porte-parole précise qu'une offre bénéficie d'un prix uniforme dans toute la Suisse: le Happy Meal, par exemple, coûte 6,90 francs dans toutes les succursales, sans exception.

Le premier restaurant McDonald's a ouvert ses portes à Genève en 1976. A l'époque, le hamburger coûtait 1,70 franc et le Big Mac 4 francs. Aujourd'hui, McDonald's emploie 8400 personnes dans ses restaurants suisses. En 2023, ils ont préparé environ 100 millions de hamburgers à partir de 5373 tonnes de viande de bœuf, dont 74% était d'origine suisse.

Les 8400 employés de McDonald's servent chaque jour

275 000 personnes en Suisse. Image: KEYSTONE

Burger King pratique aussi les écarts de prix

Et chez la concurrence? Là aussi, les prix varient d'un restaurant à l'autre, comme nous l'a confirmé la porte-parole de Burger King, Zeynep Ersan.

Ainsi, le menu Whopper coûte 15,40 francs dans de nombreuses succursales Burger King. Le burger est accompagné d’une boisson d’un demi-litre et de frites. Le même menu coûte 19,50 francs à l’aire de repos de Lucerne-Neuenkirch.

Parmi les facteurs pouvant influencer les prix, Zeynep Ersan cite les «frais d’exploitation locaux, tels que les loyers ou les taxes». Tout comme McDonald's, Burger King communique à ses franchisés des prix de vente conseillés sans caractère contraignant.

Comme McDonald's, Burger King ne communique pas le montant exact de ces recommandations de prix, mais confirme que deux menus sont proposés à prix fixe partout en Suisse: le menu enfant (six francs), et le King Deal proposé à 8,90 francs. (trad.:mrs)

Chez Burger King, ici à Lugano, les restaurants pratiquent également des prix parfois très différents. Image: KEYSTONE