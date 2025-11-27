assez dégagé-2°
La famille Wertheimer reste la plus riche de Suisse

Voici quelle famille est la plus riche de Suisse

Si le podium des plus grandes fortunes de Suisse reste dominé par la famille propriétaire de la griffe de luxe Chanel, les Wertheimer, la troisième place a été ravie par l'homme d'affaires italien Andrea Pignataro.
27.11.2025, 22:2727.11.2025, 22:27

Gérard Wertheimer, propriétaire avec son frère Alain de la maison de couture et de parfums Chanel, conserve sa première place au classement des 300 plus riches du pays, publié jeudi soir par le magazine Bilan, avec une fortune estimée entre 33 et 34 milliards de francs.

Les fortunes au sommet du classement «ont connu une année mouvementée avec des gagnants et des perdants. A ce jeu, la place de numéro 1 des Wertheimer est aujourd'hui menacée», écrit le magazine de Tamedia (TX Group).

En seconde position se situe la famille Hoffmann qui contrôle le géant pharmaceutique bâlois Roche, avec une richesse qui a progressé de 30 à 31 millards. La troisième place est occupée par le quinquagénaire Andrea Pignataro, avec une fortune estimée entre 27 à 28 milliards. (sda/ats/awp)

