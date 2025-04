La Suisse et Temu ont passé un accord: voici ce qui va changer

Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

«Nous apprécions le bon échange avec le Seco et saluons le résultat obtenu»

Au cours des mois suivants, un «échange» a eu lieu, notamment dans les locaux du Seco dans le quartier bernois de Weissenbühl, comme l'a annoncé jeudi l'office fédéral. Et il semblerait que Temu ait désormais compris les «exigences» de la Confédération. «Par la suite», toujours selon le Seco, l'enseigne chinoise «a amélioré progressivement et à court terme la présentation de l'offre sur la plateforme en ligne.»

Début septembre, une délégation Temu venue d'Irlande a dû se rendre à Berne, sous convocation du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Selon les informations disponibles à l'époque, les fonctionnaires ont «exposé les exigences du droit de la concurrence déloyale» aux représentants du géant chinois du commerce en ligne. Cette démarche s'était avérée nécessaire, après que plusieurs associations suisses de consommateurs et de commerçants ont déposé des plaintes auprès du Seco.

Le géant chinois de la vente en ligne s'est engagé à changer un certain nombre de ses pratiques de vente. En échange, le Seco renonce à toute action en justice.

