Sergio Ermotti a la mine des mauvais jours. Keystone

UBS continue de rejeter le paquet proposé par le Conseil fédéral

UBS continue de s'opposer au paquet de mesures annoncé par le Conseil fédéral. La banque helvétique assure qu'une telle décision aurai des «conséquences sur l'économie» de notre pays.

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UBS, visée par la modification de la loi sur les banques annoncée par le Conseil fédéral mercredi, reste opposée aux propositions faites, jugeant le paquet «extrême» et «ne tenant pas compte des préoccupations» exprimées lors des consultations.

UBS continue de s'opposer fermement au paquet de mesures proposé, souligne la banque aux trois clés dans une prise de position consultée par l'agence AWP mercredi. Si elles étaient adoptées, les mesures annoncées «auraient des conséquences considérables sur l'économie suisse».

Trois cantons déçus

Des complaintes partagées par trois cantons, dont celui de Genève. Ils regrettent la décision du Conseil fédéral de modifier la loi sur les banques en optant pour la variante de mesures la plus restrictive. Pour les trois cantons, une réglementation bancaire efficace doit rester proportionnée et s’inscrire dans une coordination internationale.

La décision du Conseil fédéral correspond ici à une approche maximale, écrivent les cantons de Genève, Zurich et du Tessin dans un communiqué commun. Des solutions plus modérées, qui auraient également permis de renforcer la maison mère, ont été écartées. Cela crée un risque de surréglementation, d’autant que cette mesure va au-delà de ce qui est exigé sur des places financières comparables, ajoutent-ils.

Ces trois cantons hébergent une place financière, où les banques suisses actives à l’international jouent un rôle essentiel, notamment au niveau de l'emploi. L’affaiblissement potentiel de la rentabilité d'UBS pourrait avoir des effets négatifs sur les recettes fiscales des collectivités publiques, avertissent-ils.

Les trois cantons avaient déjà fait part de leurs préoccupations au Conseil fédéral dans une prise de position commune lors de la procédure de consultation, rappellent-ils. La variante maximale présentée pour les exigences de capital des participations étrangères ne tient pas compte de ces préoccupations, regrettent-ils. Et les trois cantons d'affirmer qu'ils participeront activement au débat à venir au sein des Chambres fédérales.

Du côté de l'établissement de la Bahnhofstrasse de Zurich, il estime que le texte du gouvernement comprend des «affirmations» qu'il juge «trompeuses». Le groupe est en train d'étudier l'ensemble des documents et fera des commentaires supplémentaires au plus tard lors de la présentation de ses résultats du premier trimestre, soit mercredi prochain. (ats/awp/svp)