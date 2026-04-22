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Le Conseil fédéral force UBS à renforcer les fonds propres

Das Logo der Bank UBS an einem Gebaeude fotografiert am Dienstag, 3. Januar 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
La Suisse impose de nouvelles règles à UBS.Image: KEYSTONE

Voici ce que le Conseil fédéral veut imposer désormais à UBS

Le Conseil fédéral impose un durcissement des règles pour UBS, qui devra renforcer ses fonds propres de près de 20 milliards pour limiter les risques.
22.04.2026, 16:0022.04.2026, 16:08

Le Conseil fédéral valide son tour de vis pour les banques d'importance systémique. Celles-ci devront couvrir l'intégralité des participations dans les filiales étrangères. Le Parlement pourra se pencher dessus dès l'été sur cette loi qui vise en particulier l'UBS.

Le gouvernement veut éviter une nouvelle faillite dans le secteur bancaire. Actuellement, l'UBS, unique banque «too big to fail» de Suisse, ne dispose pas de fonds propres suffisants pour pallier une éventuelle faillite.

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Le projet soumis au Parlement prévoit que les banques d'importance systémique couvrent entièrement, au moyen de fonds propres de base durs, la valeur comptable des participations qu'elles détiennent dans des filiales étrangères.

La nouvelle réglementation réduira la probabilité d'une procédure de liquidation ou une intervention de l'Etat. Et le risque qui pèse sur les contribuables. Cela oblige l'UBS à renforcer fortement les fonds propres de première catégorie à hauteur de 20 milliards de dollars, selon le Conseil fédéral. (jah/ats)

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