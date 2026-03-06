«La dame du chômage a fondu en larmes»: les problèmes continuent

En début d'année, un bug informatique a privé des milliers de personnes de leurs indemnités de chômage. Si la situation s'est améliorée, il reste néanmoins encore des gens en attente de leur argent.

Souvenez-vous: début 2026, le lancement de la nouvelle plateforme de chômage en Suisse a été chaotique. Conséquence: des milliers de personnes ont été privées de leurs indemnités.

En février, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) avait assuré que le problème allait bientôt être réglé. Seulement voilà: nous sommes au mois de mars et certains chômeurs n'ont toujours pas reçu leur argent, révèle 24 heures.

Rien touché depuis novembre

Un employé du secteur médical habitant à Rennaz (VD) a témoigné anonymement dans le quotidien vaudois. Il s'est inscrit au chômage en novembre 2025 et n'a rien reçu depuis.

«Je les appelle tous les jours (...). En vain: personne ne sait rien. Une fois, la dame au téléphone a même fondu en larmes, tellement elle était débordée» Julien*, dans les colonnes de 24 Heures.

Même son de cloche pour Julie (prénom d'emprunt): en février, elle n'a reçu que 500 francs alors qu'elle aurait dû en toucher 6000. Une erreur qu'elle ne peut pas corriger, «puisque la caisse de chômage est injoignable».

Interrogés, le SECO et la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du canton de Vaud se veulent rassurants. «La vitesse de traitement n’a pas atteint le niveau souhaité», reconnaît le premier, qui souligne que la situation actuelle entraîne une charge de travail importante pour le personnel des caisses. «La situation va se normaliser», promet la seconde.

Chômeurs en augmentation

Actuellement, le problème technique complique évidemment la vie de nombreuses personnes. D'autant plus que depuis 2026, le nombre de chômeurs est en hausse dans le canton de Vaud, explique 24 Heures:

«Le canton de Vaud affiche un taux de chômage de 5% en février 2026, alors qu’il n’était que de 3,4% en février 2024» 24 heures

Le même constat a été fait à Genève. (ag)