Vague de licenciements à venir chez Ikea en Suisse

Le géant suédois de l'ameublement réorganise ses structures en Suisse. Dans son siège social argovien, jusqu'à 60 postes pourraient être supprimés.

Sarah Kunz / ch media

IKEA Suisse emploie environ 3500 personnes. Keystone

Rares sont les logements en Suisse qui ne comportent pas un meuble Ikea. Qu'il s'agisse de l'étagère Billy dans le salon, de l'armoire Pax dans la chambre ou de la clé Allen dans un tiroir de cuisine, le géant suédois de l'ameublement fait partie du quotidien de nombreux foyers. Pour préserver ce modèle de réussite à l'avenir, Ikea Suisse envisage des ajustements organisationnels au sein de sa direction centrale.

Un processus de consultation sur d'éventuels ajustements organisationnels a ainsi été lancé au siège de Spreitenbach. Seul le «Service Office», c'est-à-dire l'organisation centrale de gestion et de soutien de l'entreprise, est concerné. Dans le cadre des changements envisagés, jusqu'à 60 postes pourraient être supprimés, indique un communiqué. Aucune décision finale n'a toutefois encore été prise.

Selon l'entreprise, les mesures prévues visent à répondre à la complexité croissante et à la pression sur les coûts. L'objectif est de simplifier l'organisation, de la rendre plus efficace et de mieux l'aligner sur les priorités centrales. C'est la seule manière pour Ikea de continuer à proposer des produits d'ameublement bien conçus et fonctionnels à des prix accessibles au plus grand nombre.

Le chiffre d'affaires d'Ikea a diminué ces dernières années

Le processus de consultation désormais lancé prévoit que les employés concernés peuvent formuler leurs propositions. Celles-ci doivent montrer comment le nombre de suppressions de postes pourrait être évité, réduit ou comment les conséquences sociales des mesures pourraient être atténuées. Ikea souligne que cette étape fait partie de la procédure légale et reflète en même temps l'engagement de l'entreprise à mener un dialogue sérieux avec ses collaborateurs.

Ikea Suisse emploie actuellement environ 3500 collaborateurs, dont 320 au sein du Service Office. Les employés concernés ont déjà été informés des changements envisagés. Si, à l'issue du processus de consultation, des licenciements devaient effectivement avoir lieu, Ikea Suisse promet un soutien complet, comprenant à la fois des aides financières et un accompagnement pour la réorientation professionnelle.

Le site de Spreitenbach occupe une place particulière pour Ikea: c'est ici que, le 6 septembre 1973, a été inauguré le premier magasin en dehors de la Scandinavie, dans le «Zürich Tor», un hall d'exposition comprenant bureaux, appartements et restaurant. Avec une surface de vente d'environ 35000 m², Spreitenbach reste aujourd'hui le plus grand des dix magasins Ikea de Suisse.

Il reste incertain si les suppressions de postes envisagées au siège sont liées à l'évolution du chiffre d'affaires des dernières années. Ikea Suisse ne fournit pas d'informations supplémentaires. Lors du dernier exercice, clos fin août 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 2,3% pour atteindre 1,2 milliard de francs. L'exercice précédent avait déjà enregistré une baisse de 2,4%.

Traduit et adapté par Noëline Flippe