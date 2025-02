Le SECO appelle à discuter avec Washington sur les droits de douane

Tous les looks des bals de l'investiture de Trump

Helene Budliger Artieda note cependant que les entreprises pharmaceutiques suisses «produisent déjà beaucoup aux Etats-Unis. Aucun pays n'investit autant dans la recherche et le développement aux Etats-Unis que la Suisse». Les entreprises suisses versent en outre aux Etats-Unis des salaires moyens de 140 000 dollars par an, ajoute-t-elle. «Nous faisons depuis longtemps exactement ce que veut le nouveau gouvernement» américain.

«Nous devons nous y rendre rapidement et voir si quelque chose est possible»

Plus de «Suisse»

Donald Trump a lancé une vaste opération de taxes douanières. La Suisse n'y échappe pas et souhaite négocier avec Washington pour trouver un terrain d'entente.

Les plus lus

Persécutions des Yéniches et Manouches/Sintés: un «crime contre l'humanité»

Entre 1926 et 1973, la fondation Pro Juventute retiré quelque 2000 enfants aux gens du voyage et déchiré les familles. Le Conseil fédéral réitère ses excuses et qualifie ce programme de «crime contre l'humanité».

Les persécutions subies par les Yéniches et Manouches/Sintés en Suisse dans le cadre du programme «Oeuvre des enfants de la grand-route» au XXe siècle doivent être qualifiées de «crime contre l'humanité», selon le Conseil fédéral.