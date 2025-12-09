Le communiqué volatilisé sème le trouble sur l'accord douanier avec Trump. Image: watson

Une annonce mystérieuse sur le deal de la Suisse avec Trump intrigue

La Confédération aurait retiré une communication sur les droits de douanes américains, selon Reuters. Elle annonçait une baisse rétroactive des tarifs pour la Suisse.

Selon la prestigieuse agence de presse Reuters, une étrange séquence a agité Berne mardi: la Suisse a brièvement annoncé que la réduction des tarifs douaniers américains sur les produits helvétiques serait rétroactive au 14 novembre, avant de faire disparaître la communication sans explication. L'agence, rapporte qu’un porte-parole du Département de l’économie n’a ensuite pas pu confirmer ces informations, laissant flotter un parfum d’incertitude autour de l’accord conclu avec Washington.

D’après Reuters, le texte publié puis retiré évoquait une baisse des droits américains de 39% à 15%, appliquée dès la date de signature du deal. Ce dernier, conclu le 14 novembre, prévoit que les entreprises suisses investissent 200 milliards de dollars aux Etats-Unis d’ici la fin 2028, en échange d’un allègement tarifaire. Les surtaxes avaient été imposées en août par Donald Trump, justifiées selon lui par le déficit commercial américain.

L’agence rappelle que ces taxes étaient les plus élevées frappant un pays européen sous l’administration Trump. Reuters cite également le passage – désormais introuvable – affirmant que la régulation sur les importations américaines en Suisse entrerait elle aussi en vigueur rétroactivement.

Les groupes industriels helvétiques ont salué le retour annoncé au taux de 15%, identique à celui négocié entre Washington et l’Union européenne. Selon des données du Census Bureau rapportées par Reuters, la Suisse affichait déjà un excédent commercial de 38,3 milliards de dollars en 2024, montant grimpant à 55,7 milliards en 2025, notamment en raison d’importations américaines anticipées avant les surtaxes d’avril.



Pour l'heure, la version officielle du Secrétariat d'Etat à l'économie est limpide: «les droits de douane américains actuels restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre», soit 39%. «Des informations détaillées sur les droits applicables par la suite seront publiées en temps voulu.» Reste une question, soulevée par Reuters: quand et comment ces annonces seront réellement appliquées? Pour l’heure, le flou demeure. (jah)

