Ce sondage révèle ce que pensent les Suisses du deal avec Trump

Un sondage de Blick montre un rejet massif de l’accord douanier Suisse–Etats-Unis, révélant un malaise face aux concessions exigées par Washington.

L’accord douanier négocié entre la Suisse et les Etats-Unis est loin de convaincre. Selon un sondage Sotomo commandé par le Blick, 69% des personnes interrogées se déclarent plutôt ou clairement opposées au projet. Le camp du ministre de l’Economie, Guy Parmelin, encaisserait un revers si une votation avait lieu aujourd’hui.

Seuls les sympathisants du PLR soutiennent majoritairement la déclaration d’intention. Dans les rangs de l’UDC, pourtant prompte à applaudir l’accord sur ses réseaux, la base se montre bien plus sceptique: la moitié de ses électeurs le rejette. Une fracture révélatrice du malaise général autour des concessions exigées par les Etats-Unis, selon nos confrères.

Qu'est-ce qui pose problème aux Suisses?

L’ampleur du rejet surprend Michael Hermann, directeur de Sotomo, cité par nos confrères. «Que la population regarde cet accord avec scepticisme, je m’y attendais», explique le politologue. «Mais la clarté de l’opposition est frappante.»



L’enquête met en lumière ce qui crispe le plus:



La principale inquiétude exprimée dans le sondage concerne le transfert de données vers les Etats-Unis, massivement rejeté.

Viennent ensuite les conditions jugées déséquilibrées de l’accord.

Puis l’augmentation des importations de produits américains.

Autre fait notable: «plus de 95% des sondés refuseraient d’acheter de la volaille américaine proposée en rayon», indiquent nos confrères.

L’affaire est encore parasitée par un autre élément révélateur: plus des deux tiers des sondés se disent gênés par les cadeaux offerts à Donald Trump par certains entrepreneurs suisses, un épisode qui nourrit la perception d’un rapport de force défavorable.

Pour Michael Hermann, cette réaction n’a rien d’un hasard. Les Suisses supportent mal qu’on leur impose une ligne dure. Derrière la promesse d’un abaissement des droits de douane — de 39 à 15% —, le deal n’efface donc pas l’impression d’une Suisse contrainte de s’aligner. (jah)