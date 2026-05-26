Les fraises suisses ont eu un problème, mais ça va mieux

Malgré une saison décalée d’environ une semaine, les producteurs promettent des fraises suisses très aromatiques cette année.

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La saison des fraises suisses a débuté avec un peu de retard. Dans les prochaines semaines, jusqu'à 1100 tonnes par semaine sont attendues, annonce mardi la Fruit-Union Suisse (FUS).

Les fraises suisses ont bien supporté la période de froid autour des Saints de glace à la mi-mai. La maturation a été légèrement retardée par le froid et la récolte principale est donc repoussée d’environ une semaine, explique la FUS. Mais les fraises s'annoncent «aromatiques et d’excellente qualité».

Belle bête. Image: KEYSTONE

La Fruit-Union Suisse s’attend à une récolte totale de 7500 tonnes. Cela équivaut à une augmentation de 3% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. (jah/ats)