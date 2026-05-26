Les fraises suisses ont eu un problème, mais ça va mieux
Malgré une saison décalée d’environ une semaine, les producteurs promettent des fraises suisses très aromatiques cette année.
La saison des fraises suisses a débuté avec un peu de retard. Dans les prochaines semaines, jusqu'à 1100 tonnes par semaine sont attendues, annonce mardi la Fruit-Union Suisse (FUS).
Les fraises suisses ont bien supporté la période de froid autour des Saints de glace à la mi-mai. La maturation a été légèrement retardée par le froid et la récolte principale est donc repoussée d’environ une semaine, explique la FUS. Mais les fraises s'annoncent «aromatiques et d’excellente qualité».
La Fruit-Union Suisse s’attend à une récolte totale de 7500 tonnes. Cela équivaut à une augmentation de 3% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. (jah/ats)
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