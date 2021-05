Les dégâts provoqué par le gel ont coûté jusqu'à 5 millions

L'hiver a fait son petit retour en Suisse ce week-end

Il a fait froid et moche ce week-end et cela ne va pas s'améliorer ces prochains jours. Des températures plus clémentes ne sont pas attendues avant le week-end prochain.

L'hiver a montré le bout de son nez en Suisse dans la nuit de samedi à dimanche. Et oui, il arrive souvent que ce dernier ne nous lâche pas les baskets même en mai.

Plus bas, imperméables et parapluies ont été de sortie ce week-end. Des précipitations ont été enregistrées dans toute la Suisse. Le début de semaine s'annonce, lui aussi, plutôt frisquet. Les météorologues avertissent d'un éventuel gel au sol. Le début du mois de mai est connu pour ses possibles gelées. Des …