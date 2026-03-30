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Carlo Sommaruga veut un changement radical pour Twint

L&#039;application Twint explose en Suisse
Le paiement par Twint est devenu incontournable dans les commerces suisses.Image: Twint

Cet élu romand veut un changement radical pour Twint

Le Genevois Carlo Sommaruga appelle dans une motion à nationaliser le service de paiement. Il juge les frais facturés aux commerçants trop élevés.
30.03.2026, 10:2230.03.2026, 10:22

Twint va-t-il passer aux mains de la BNS? Dans une motion récemment déposée à Berne et relayée ce lundi par la RTS, le conseiller aux Etats genevois Carlo Sommaruga appelle à nationaliser l'application de paiement.

Le média public rappelle que depuis sa création, son nombre d'utilisation a été multiplié par 225 et qu'il est devenu difficile pour les commerçants d'y renoncer. Mais pour Carlo Sommaruga, les frais incombant à ces derniers sont trop élevés.

Staenderat Carlo Sommaruga, SP-GE, Praesident von der APK-S, spricht ueber das Verhandlungsmandat fuer ein Abkommen mit den USA in den Bereichen Wirtschaft und Handel, am Dienstag, 16. Dezember 2025, ...
Carlo SommarugaKeystone

Il juge dès lors que le service devrait être gratuitement mis à disposition à tous, comme c'est déjà le cas pour les particuliers.

Le top 50 des marques suisses cache des surprises

L'application est actuellement détenue par plusieurs grandes banques (dont PostFinance, UBS et la Banque cantonale zurichoise) ainsi que par la société SIX.

Comme pour «l'argent liquide»

Pour appuyer sa proposition, Carlo Sommaruga prend notamment pour exemple le Brésil, où c'est la banque centrale qui est propriétaire du service de paiement local. Il cite également le cas de pays nordiques qui encadrent strictement les frais imposés au commerçants.

«Comme l'argent liquide est en mains de la BNS, il serait opportun que l'argent électronique le soit aussi», déclare le Genevois dans La Matinale.

Face à la concurrence, Twint est sur le point de se réinventer

Et d'ajouter:

«Ça me paraît être un service public indispensable»

Twint «ne peut pas être gratuit»

Egalement interrogé par la RTS, le conseiller national Vincent Maitre (Le Centre/GE) estime pour sa part que cette proposition est une «vision plutôt bolchévique des choses».

Pour lui, Twint «ne peut pas être gratuit». Si «ce n'est pas le consommateur», c'est le contribuable qui paiera. (jzs)

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