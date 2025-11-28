en partie ensoleillé
«Il se passe beaucoup de choses» chez Selecta en Suisse

«Il se passe beaucoup de choses en interne» chez Selecta

Le fabricant suisse des célèbres automates est en pleine mutation. Il devrait licencier au sein de ses équipes opérationnelles, mais pas uniquement.
28.11.2025, 15:0228.11.2025, 15:02
La stratégie «Selecta 2.0» s’accompagne d’un vaste renouvellement interne.
Selecta a connu de nombreux bouleversements ces derniers mois.Image: Shutterstock
Benjamin Weinmann / ch media

Les choses bougent bien davantage au siège social de Selecta à Cham (ZG) que dans le ventre de ses distributeurs automatiques. La célèbre entreprise connaît en effet une mutation profonde. On a appris cette semaine le lancement de la stratégie «Selecta 2.0». Elle prévoit notamment la suppression d'environ 80 emplois sur le territoire. Une quarantaine devrait concerner le service extérieur, c'est-à-dire le personnel chargé de réapprovisionner les machines.

Mais le groupe dans son entier serait en plein chamboulement. La porte-parole, Tanya Joustra confirme nos informations, selon lesquelles le directeur des opérations et de la technologie, Roland Ludwig, quittera la société fin novembre. On ignore encore qui lui succèdera.

Nouvelle équipe de direction pour Selecta

La suppression du poste de directeur commercial avait déjà été annoncée en septembre. Jan Marck Vrijland, à cette fonction depuis 30 ans, s'en ira en janvier.

Coup dur chez Selecta, qui mise sur une nouvelle stratégie

On peut donc parler d'une équipe dirigeante pratiquement entièrement renouvelée: le PDG britannique, Venkie Shantaram n'a rejoint l'entreprise qu'à la mi-octobre. Et le directeur financier, Jean-Noël Groleau a commencé il y a trois mois.

Tanya Joustra confirme également le déménagement de Selecta. Le siège social du leader européen, qui emploie 6000 personnes dans 16 pays, restera à Cham. Mais dans un autre bâtiment, situé à environ dix minutes de l'emplacement actuel. La porte-parole ne donne pas davantage de détails, par exemple sur le nombre d'employés qu'accueille encore le siège social.

«Il se passe beaucoup de choses en interne en ce moment», poursuit Joustra. «Nous voulons créer un changement positif et durable pour l'entreprise». La semaine prochaine, toute l'équipe de direction se réunira pour affiner la stratégie.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker

