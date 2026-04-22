Trump veut augmenter les taxes contre la Suisse. Image: montage watson

Trump menace la Suisse: «Ils ne paient presque rien»

Le président américain Donald Trump durcit le ton contre la Suisse, qu’il accuse de déséquilibre économique et menace de nouvelles taxes sur ses exportations.

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Dans un entretien téléphonique accordé à CNBC, le président américain Donald Trump a directement visé la Suisse, qu’il accuse de profiter des Etats-Unis tout en contribuant trop peu en retour.

Selon lui, la Suisse fait partie de ces pays longtemps considérés comme «d’élite», non pas en raison de leurs performances propres, mais parce qu’ils «gagnaient des milliards et des milliards de dollars grâce aux Etats-Unis». Une situation à laquelle il affirme avoir mis un frein, notamment via sa politique commerciale. Comprendre: ses droits de douanes (jugés depuis illégaux).

Trump reprend aussi un argument déjà avancé à plusieurs reprises: la Suisse serait avantagée par des conditions économiques jugées plus favorables, notamment des taux d’intérêt plus bas. «Ils disent: “nous sommes petits et brillants”», ironise-t-il, estimant que cette réussite repose en réalité sur un déséquilibre au détriment des Etats-Unis:

«Ils sont brillants parce qu’ils ne nous paient presque rien»

Le président américain assure désormais vouloir corriger cette situation. «Maintenant, ils paient un peu. Ils devraient payer bien davantage. On va augmenter ça un peu», prévient-il, évoquant explicitement une hausse des droits de douane visant la Suisse.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de négociations en cours entre les deux pays en vue d'un accord commercial. Pour rappel, Washington avait initialement imposé des taxes de 39% sur certains produits suisses, avant de les abaisser à 15%. Puis contraint par la justice, Trump avait décidé de les imposer mondialement à 10%.

Le président américain affirme, par ailleurs, avoir été frappé par la réaction de certains pays, dont la Suisse, après l’introduction de ces mesures. «Ils ont appelé en disant: “nous sommes un petit pays”», raconte-t-il. Une réaction qui l’aurait amené à revoir son jugement:

«C’est là que j’ai compris qu’ils n’étaient pas l’élite. L’élite, c’est nous»

Pour le président américain, les Etats-Unis doivent désormais reprendre l’avantage et ne plus «se faire vider de leur substance» par des partenaires commerciaux jugés trop favorisés. (jah)