Le sort de la pièce de 5 centimes indiffère 54% de la population. Keystone

Les Suisses voudraient supprimer la pièce de 5 centimes

Selon un sondage, une majorité de la population helvétique serait favorable à la suppression du cinq centimes. L’argent liquide reste toutefois apprécié.

Une majorité de Suissesses et de Suisses, soit 54%, se prononcerait en faveur de la suppression de la pièce de cinq centimes. C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé dans le cadre de l’étude sur les métaux précieux de l’Université de Saint-Gall (HSG), en collaboration avec le négociant en métaux précieux Philoro.

Christian Brenner, directeur général de Philoro Suisse, précise dans un communiqué:

«Le fait que l’idée de supprimer le cinq centimes recueille une majorité en Suisse tient largement aux opinions tranchées exprimées au Tessin et en Suisse romande.»

Quatre-vingts pour cent des Tessinois souhaiteraient renoncer à la plus petite unité monétaire de la devise suisse. En Suisse francophone, ils seraient 68%. En Suisse alémanique, les avis sont partagés.

L’argent liquide apprécié de manière inégale en Suisse

Selon Christian Brenner, l’adhésion à l’argent liquide a toutefois de nouveau progressé au cours des dernières années. La part de la population capable de s’imaginer une vie sans espèces diminue. Dans l’étude actuelle, seules 11,2% des personnes interrogées se déclarent favorables à la suppression de l’argent liquide. Elles étaient encore 12,4% en 2024 et même 28% en 2023.

D’après le communiqué, de fortes disparités régionales apparaissent également lorsqu’il s’agit de l’abolition totale de l’argent liquide. Dans l’enquête de 2025, 21,5% des personnes interrogées au Tessin se disent favorables à cette suppression, contre 13% en Suisse romande et 9,8% en Suisse alémanique. L’attachement aux espèces diminue avec l’âge. Les personnes disposant d’un niveau de formation plus élevé ou d’un revenu plus important renoncent plus volontiers aux pièces et aux billets.



L’Institut für Marketing and Customer Insight de l’Université de Saint-Gall a mené l’étude de juillet à septembre 2025. Il a interrogé en ligne 3012 adultes issus des régions germanophones, francophones et italophones de Suisse. L’échantillon est représentatif. (sda/traduit par hun)