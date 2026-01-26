en partie ensoleillé
Actions: Migros et Denner copient la stratégie de Coop

Migros et Denner changent de stratégie pour leurs actions

Les grands distributeurs suisses décalent leurs périodes de rabais. Une décision qui a des conséquences pour les consommatrices et les consommateurs.
26.01.2026, 12:0626.01.2026, 12:06
Benjamin Weinmann / ch media

Couches, capsules de café ou lessive: dans les supermarchés suisses, il vaut souvent la peine d’attendre les actions et de profiter de rabais de 20, 30, voire 50%. Ce système s’est solidement installé au fil des décennies. Mais ces promotions XL temporaires ont aussi un effet secondaire: les prix traditionnels sont en général nettement plus élevés que dans les pays voisins.

Un changement de stratégie est toutefois en cours. Migros et sa filiale discount Denner ont annoncé qu’elles allaient adapter leurs jours d’actions à partir du 5 février prochain.

Des nouveaux jours pour les rabais Migros

Concrètement, les promotions Migros commenceront désormais le jeudi, au lieu du mardi, et dureront jusqu’au mercredi suivant, et non plus jusqu’au lundi. Dans un communiqué, Migros explique vouloir ainsi s’aligner encore plus étroitement sur les habitudes d’achat de sa clientèle.

La Migros fait face à une nouvelle pénurie, et ça cache quelque chose

L’objectif est de garantir une meilleure disponibilité des produits au bon moment. Selon Migros, de plus en plus de clientes et de clients effectuent leurs courses de la semaine entre jeudi et samedi. Les fameux «coups du week-end» resteront valables du jeudi au dimanche, précise le distributeur.

Ce changement a aussi des répercussions pour le lectorat du Migros Magazine. Celui-ci sera désormais distribué le mercredi, en même temps que les brochures de rabais de Migros et de Denner. Chez Denner, deux jours d’action supplémentaires s’ajoutent: le «coup du week-end» durera désormais quatre jours, contre deux jusqu’ici.

Migros va mal

Cette adaptation chez Migros et Denner intervient presque exactement un an après une annonce similaire de Coop. Le concurrent avait lui aussi déplacé le début de ses actions du mardi au jeudi, aussi bien dans ses supermarchés que dans les grands magasins Coop City et les marchés spécialisés. La parution du journal Coop avait, elle aussi, été déplacée du mardi au jeudi.

