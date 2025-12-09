brouillard
Vers une baisse des taux hypothécaires suisses? Leur prévision

«Les premiers signes d’une récession» sont là et la BNS va faire un choix

Tout porte à croire que les conditions pour une baisse marquée des taux hypothécaires ne sont pas réunies en Suisse.
09.12.2025, 00:30

Ce jeudi, la Banque nationale suisse devra décider si elle baisse ou augmente son taux directeur. Ceux qui espèrent un recul des taux hypothécaires devront encore patienter, selon plusieurs analyses.

Selon les dernières prévisions de Comparis, les taux fixes devraient rester bloqués à leur niveau actuel:

«Même si la situation semble actuellement tendue, il ne faut pas s’attendre à une baisse des taux dans la zone négative pour le moment.»

Pour l'expert Argent de Comparis, Dirk Renkert, une détente n’est pas pour demain. «Pour que les taux indicatifs baissent sensiblement, il faudrait que l’économie suisse ralentisse à nouveau de manière significative», explique-t-il. Or, ce n’est pas le cas.

«Une énigme à 4000 milliards de dollars» menace la bourse

Au contraire, la hausse des coûts de refinancement pèse désormais: «Les taux indicatifs des hypothèques à taux fixe devraient plutôt se maintenir à leur niveau actuel au cours des prochains mois». A l’approche de la décision de la BNS, Comparis écarte donc l’idée d’un retour en territoire négatif.

«Pour que les taux indicatifs des hypothèques à taux fixe continuent de baisser sensiblement, il faudrait que l’économie suisse ralentisse à nouveau de manière significative et que le niveau des taux d’intérêt sur le marché des capitaux continue de baisser. Ce n’est pas le cas actuellement, même si les droits de douane ont désormais un impact de plus en plus négatif sur les données économiques.»

Car le contexte économique international est peu favorable. Si les droits de douane américains, réduits en novembre de 39% à 15%, ont «eu un impact notable sur l’économie suisse», avec une baisse du PIB estimée à 0,5% au 3e trimestre, Comparis y voit «les premiers signes d’une récession», phénomène de ralentissement économique, caractérisé par une baisse du PIB pendant au moins deux trimestres consécutifs.

Dans le même temps, le franc continue de s’apprécier, en partie en raison d'une économie allemande stagnante et d’une forte incertitude aux Etats-Unis. Si la Réserve fédérale devait baisser ses taux, «cela pourrait affaiblir davantage le dollar et faire baisser le prix des marchandises importées en Suisse», analyse encore Dirk Renkert.

Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
L’article