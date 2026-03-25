Plusieurs produits affichaient une étiquette rouge de promotion… mais sans aucune réduction réelle. Image: watson

Il y a un problème avec ces rabais chez Coop

Un lecteur de watson a repéré, dans une Coop vaudoise, plusieurs produits affichés en «promotion»… au même prix que leur tarif initial. Contactée, l’enseigne évoque un cas isolé et une erreur dans la correction, une procédure pourtant inhabituelle.

Plus de «Suisse»

Un steak en promotion à la Coop, ou un paquet de saucisses à prix réduit? Pas si sûr. Quelques jours après les révélations de la RTS sur des étiquettes de prix trompeuses dans certaines grandes surfaces, l’histoire se répète.

Cette fois, c’est un lecteur de watson qui a tiré la sonnette d’alarme après avoir observé des anomalies dans le rayon boucherie d’un magasin Coop à Lutry.

Sur place, plusieurs produits affichaient une étiquette rouge de promotion… mais sans aucune réduction réelle. Autrement dit, le prix «promo» correspondait exactement au prix initial indiqué sur l’étiquette blanche.



Notre lecteur nous a envoyé plusieurs photos. Image: watson

Une erreur isolée? Non, puisque ce lecteur observe des étiquettes avec de fausses promo sur de nombreux produits carnés.



Plusieurs produits sont concernés. Image: watson

Intrigué, et manifestement déjà sensibilisé par les récents articles de presse, le client a pris des photos et les a transmises à la rédaction.



Un bug… dans la correction de l’erreur

Interrogée, la Coop parle d’un «cas individuel» survenu en boucherie. Selon l’enseigne, les produits concernés «n’auraient pas dû être mis en liquidation ce jour-là». Jusque-là, rien de totalement inédit. La semaine dernière déjà, la RTS évoquait des situations similaires, que Coop qualifiait d’«erreurs humaines, sans intention de tromper».

Mais ici, le problème est double. Dans un premier temps, des étiquettes rouges de promotion ont été apposées par erreur. Puis, le personnel a tenté de corriger ces erreurs… en utilisant à nouveau des étiquettes rouges.



Tous concernaient le rayon boucherie. Image: watson

Résultat, plus d'une douzaine de produits affichés comme étant en promotion, alors qu’ils étaient en réalité revenus à leur prix initial, mais sans que cela ne soit clairement compréhensible pour le client. Contactée une seconde fois pour clarifier ce point, Coop confirme le mécanisme:



«Il a été tenté de corriger cette erreur en utilisant des étiquettes rouges pour rétablir le prix initial» Coop

Une manière de procéder qui interpelle d’autant plus que Coop affirme habituellement adopter une autre règle en cas d’erreur de prix. Lorsqu’un produit est affiché à un tarif trop bas, le rabais est en principe maintenu et non corrigé à la hausse.



«Dans ce genre de cas, le rabais est maintenu et n’est pas réétiqueté.» Coop

Autrement dit, lorsqu’une erreur joue en faveur du client, elle est généralement conservée. Or ici, la situation a été inversée: le prix a été réajusté à son niveau initial, tout en conservant une signalétique de promotion, ce qui a créé une confusion supplémentaire.



Des mesures annoncées… à nouveau

Face à ce nouveau cas, Coop assure avoir réagi. L’entreprise indique que la situation a été «analysée avec les collaborateurs concernés» et qu’une formation a été dispensée à l’ensemble du personnel de boucherie afin d’éviter que ce type d’erreur ne se reproduise.

Un cas qui intervient quelques jours seulement après les engagements pris par l'enseigne à la suite de l’enquête de la RTS. Coop avait déjà annoncé un rappel des directives d’étiquetage dans ses magasins de Suisse romande.

Reste que, pour les clients, une étiquette rouge, censée signaler une bonne affaire, ne garantit manifestement pas toujours une réelle réduction.