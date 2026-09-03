Calvin Klein va bientôt ouvrir sa première boutique permanente en Suisse. Image: Oliver Berg / DPA

Calvin Klein débarque en Suisse avec son premier magasin

C'est grâce à des égéries publicitaires comme Kate Moss et Mark Wahlberg que la marque Calvin Klein s'est fait connaître dans le monde. Elle se développe désormais en Suisse.

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Les vêtements Calvin Klein sont très populaires. La marque, qui porte le nom du designer du même nom et avait acquis une grande notoriété dans les années 1990 grâce à des publicités avec Mark Wahlberg et Kate Moss, connaît un regain de popularité, notamment grâce à des campagnes publicitaires avec l'actrice Dakota Johnson.

On en parlait ici 👇 Dakota Johnson enflamme la nouvelle pub Calvin Klein

Depuis 2002, Calvin Klein fait partie du groupe américain PVH. L'an dernier, la marque a réalisé, avec ses propres magasins et ceux de ses licenciés, un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards de dollars (7,2 milliards de francs).

PVH, auquel appartient également la marque de vêtements Tommy Hilfiger, emploie plus de 30 000 personnes dans plus de 40 pays. En Suisse, PVH est présent avec sept magasins et boutiques outlet de Tommy Hilfiger, notamment à Zurich et à Lucerne, ainsi qu'avec quatre magasins outlet Calvin Klein à Aubonne, Landquart (GR), Mendrisio (TI) et Schönenwerd (SO).

L'attractivité de la Suisse est restée intacte

Et cela ne devrait pas s'arrêter là. En effet, Calvin Klein ouvrira, dans les prochains jours, son premier magasin classique au centre commercial zurichois Sihlcity. Il pourrait s'agir du début d'une expansion plus large. Les marques cherchent en général à exploiter plusieurs emplacements dans un même pays afin de profiter d'économies d'échelle. L'entreprise n'a pas répondu à nos demandes de précisions.

Cette entrée sur le marché montre que, malgré la crise du commerce de l'habillement et le report des ventes vers les plateformes en ligne, la Suisse reste attractive pour les marques étrangères.

Mark Wahlberg, connu à l'époque sous le nom de «Marky Mark», a fait la renommée de la marque en tant qu'égérie de Calvin Klein. (New York, 1992) Image: Imago

En ce sens, et selon le Retail Report du conseiller immobilier Prime Location Group, la marque canadienne de yoga Lululemon ouvrira, par exemple, un nouveau magasin à Zurich début 2027.

Toujours à Zurich, la marque de mode de luxe italienne Eleventy prévoit d'ouvrir, l'an prochain, sa première boutique en propre en Suisse alémanique et recrute actuellement du personnel. Ces derniers mois, les filiales de H&M Arket et Other Stories ont par ailleurs lancé leurs premières succursales en Suisse, tout comme Stradivarius, l'enseigne haut de gamme du groupe textile espagnol Inditex, l'équipementier outdoor suédois Fjällräven et la marque de créatrice française Vanessa Bruno.

Un marché qui rétrécit

Mais le pays n'attire pas seulement les marques de luxe. La chaîne française bon marché Kiabi prévoit l'ouverture de jusqu'à 30 succursales. Les chaînes de vêtements jusqu'ici dominantes réagissent et investissent dans leurs commerces. H&M est en train de réaménager plusieurs de ses magasins helvétiques selon un nouveau concept.

Cette nouvelle concurrence exacerbe la lutte acharnée que se livrent les marques sur un marché en recul. En 2014, le secteur suisse de la mode générait encore un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de francs selon les chiffres de l'institut d'études de marché GFK. Dix ans plus tard, il n'était plus que de 7,4 milliards de francs. (trad. ysc)