beau temps17°
DE | FR
burger
Suisse
Shopping

Calvin Klein ouvre son premier magasin en Suisse

Calvin Klein ouvre sa première boutique permanente en Suisse.
Calvin Klein va bientôt ouvrir sa première boutique permanente en Suisse.Image: Oliver Berg / DPA

Calvin Klein débarque en Suisse avec son premier magasin

C'est grâce à des égéries publicitaires comme Kate Moss et Mark Wahlberg que la marque Calvin Klein s'est fait connaître dans le monde. Elle se développe désormais en Suisse.
03.09.2026, 09:3303.09.2026, 09:33
Stefan Ehrbar

Les vêtements Calvin Klein sont très populaires. La marque, qui porte le nom du designer du même nom et avait acquis une grande notoriété dans les années 1990 grâce à des publicités avec Mark Wahlberg et Kate Moss, connaît un regain de popularité, notamment grâce à des campagnes publicitaires avec l'actrice Dakota Johnson.

On en parlait ici 👇

Dakota Johnson enflamme la nouvelle pub Calvin Klein
Dakota Johnson enflamme la nouvelle pub Calvin Klein

Depuis 2002, Calvin Klein fait partie du groupe américain PVH. L'an dernier, la marque a réalisé, avec ses propres magasins et ceux de ses licenciés, un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards de dollars (7,2 milliards de francs).

PVH, auquel appartient également la marque de vêtements Tommy Hilfiger, emploie plus de 30 000 personnes dans plus de 40 pays. En Suisse, PVH est présent avec sept magasins et boutiques outlet de Tommy Hilfiger, notamment à Zurich et à Lucerne, ainsi qu'avec quatre magasins outlet Calvin Klein à Aubonne, Landquart (GR), Mendrisio (TI) et Schönenwerd (SO).

L'attractivité de la Suisse est restée intacte

Et cela ne devrait pas s'arrêter là. En effet, Calvin Klein ouvrira, dans les prochains jours, son premier magasin classique au centre commercial zurichois Sihlcity. Il pourrait s'agir du début d'une expansion plus large. Les marques cherchent en général à exploiter plusieurs emplacements dans un même pays afin de profiter d'économies d'échelle. L'entreprise n'a pas répondu à nos demandes de précisions.

«Une éclipse!»: Ce sac XXL fait marrer la Toile
«Une éclipse!»: Ce sac XXL fait marrer la Toile

Cette entrée sur le marché montre que, malgré la crise du commerce de l'habillement et le report des ventes vers les plateformes en ligne, la Suisse reste attractive pour les marques étrangères.

Mark Wahlberg, connu à l&#039;époque sous le nom de «Marky Mark», a fait la renommée de la marque en tant qu&#039;égérie de Calvin Klein. (New York, 1992)
Mark Wahlberg, connu à l'époque sous le nom de «Marky Mark», a fait la renommée de la marque en tant qu'égérie de Calvin Klein. (New York, 1992)Image: Imago

En ce sens, et selon le Retail Report du conseiller immobilier Prime Location Group, la marque canadienne de yoga Lululemon ouvrira, par exemple, un nouveau magasin à Zurich début 2027.

Toujours à Zurich, la marque de mode de luxe italienne Eleventy prévoit d'ouvrir, l'an prochain, sa première boutique en propre en Suisse alémanique et recrute actuellement du personnel. Ces derniers mois, les filiales de H&M Arket et Other Stories ont par ailleurs lancé leurs premières succursales en Suisse, tout comme Stradivarius, l'enseigne haut de gamme du groupe textile espagnol Inditex, l'équipementier outdoor suédois Fjällräven et la marque de créatrice française Vanessa Bruno.

Un marché qui rétrécit

Mais le pays n'attire pas seulement les marques de luxe. La chaîne française bon marché Kiabi prévoit l'ouverture de jusqu'à 30 succursales. Les chaînes de vêtements jusqu'ici dominantes réagissent et investissent dans leurs commerces. H&M est en train de réaménager plusieurs de ses magasins helvétiques selon un nouveau concept.

9 tendances qui vont dominer tous nos looks cet automne
9 tendances qui vont dominer tous nos looks cet automne

Cette nouvelle concurrence exacerbe la lutte acharnée que se livrent les marques sur un marché en recul. En 2014, le secteur suisse de la mode générait encore un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de francs selon les chiffres de l'institut d'études de marché GFK. Dix ans plus tard, il n'était plus que de 7,4 milliards de francs. (trad. ysc)

La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
Ces Romands ont dû habiller Chiara Ferragni «en urgence» à Cannes
1
Ces Romands ont dû habiller Chiara Ferragni «en urgence» à Cannes
de Alyssa Garcia
LVMH se sépare de l'un de ses créateurs phares
LVMH se sépare de l'un de ses créateurs phares
«Je me suicidais à petit feu»: Comment John Galliano a sombré
«Je me suicidais à petit feu»: Comment John Galliano a sombré
de Marine Brunner
Il humilie les stars du Met Gala
Il humilie les stars du Met Gala
de Marine Brunner
Thèmes
29 photos de mannequins beaucoup trop creepy
1 / 32
29 photos de mannequins beaucoup trop creepy
partager sur Facebookpartager sur X
Le nouveau repaire vintage au Flon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le cirque Knie se produira sur le lieu de la fusillade
Du 12 au 15 novembre, le cirque Knie sera de passage au Schachen à Aarau, où a eu lieu la fusillade meurtrière du 30 août. Des mesures de sécurité supplémentaires seront-elles déployées? Réponses.
Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 août, une fusillade a éclaté à l’hippodrome du Schachen, à Aarau. Une Italienne de 22 ans a été tuée et six personnes ont été blessées. Lundi, la police cantonale d'Argovie a annoncé l'arrestation d'un Suisse de 43 ans d'origine jurassienne, fortement soupçonné d'être l'auteur des faits.
L’article