La Suisse se trouve au centre du commerce mondial de l'or, et encore plus depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Image: Moment RF

La Suisse a un nouvel argument «très utile» pour négocier avec Trump

Les échanges entre la Suisse et les Etats-Unis ont explosé ces derniers mois. En cause, le commerce de l’or, qui a fait basculer la balance commerciale en faveur de Washington. Un atout pour notre diplomatie.

Florence Vuichard, Mark Walther / ch media

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Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le commerce mondial vit au rythme de ses annonces tarifaires et de ses décisions souvent imprévisibles. Cette incertitude se traduit par une forte volatilité des échanges, qui fait que les échanges commerciaux sont tantôt accélérés, tantôt annulés, les stocks sont constitués puis liquidés, au gré des choix du président américain.

Cette politique erratique se reflète dans les dernières statistiques commerciales publiées par la Confédération. En 2025, la Suisse a exporté vers les Etats-Unis des marchandises pour près de 104 milliards de francs, contre un peu plus de 65 milliards l’année précédente. Sur la même période, les exportations vers le Royaume-Uni ont plus que doublé, passant d’un peu moins de 20 milliards à environ 47 milliards de francs.

Du côté des importations, on constate des mouvements similaires. Les achats en provenance des Etats-Unis et des Emirats arabes unis ont fortement progressé en 2025. L’Etat du Golfe s’est ainsi hissé à la troisième place des principaux fournisseurs de la Suisse, derrière l’Allemagne et les Etats-Unis.

Tous ces bouleversements s’expliquent en grande partie par un seul produit: l’or. C’est le constat de Hans Gersbach, spécialiste du commerce international et codirecteur du KOF à l’EPFZ. Il explique:

«Les importations et les exportations d'or sont à l’origine des changements massifs observés dans nos statistiques commerciales»

Cette forte hausse repose sur deux facteurs. D’une part, le prix de l’or a fortement augmenté, notamment en raison de l’imprévisibilité de la politique de Donald Trump. Cela a mécaniquement gonflé la valeur des échanges. D’autre part, les volumes échangés ont également progressé, ce qui a entraîné des hausses d'importations comme d'exportations.

La Suisse est au coeur des échanges d'or

Une grande partie du commerce mondial de l’or transite par la Suisse, plus précisément par ses négociants et ses raffineries. Les entreprises Argor-Heraeus, MKS Pamp, Valcambi, PX Précinox et Metalor concentrent à elles seules environ 40% des capacités mondiales de raffinage.

L’or doit régulièrement être refondu, notamment entre les deux plus grands centres financiers du monde que sont New York et Londres. Mais les préférences de ces deux places diffèrent. Alors qu’au Royaume-Uni les lingots de 400 onces, soit 12,5 kilogrammes, sont la norme, le marché américain privilégie les lingots d’un kilo.

Les raffineries suisses servent ainsi essentiellement de plaque tournante au commerce international de l’or. Un rôle qui a d’abord desservi la Suisse sous l’ère Trump. Le président américain souhaitait en effet que les flux commerciaux soient favorables aux Etats-Unis, ou du moins équilibrés.

Après le premier choc douanier d’avril 2025, des voix se sont rapidement élevées dans le monde politique pour réclamer une taxation du commerce de l’or, ou le transfert des raffineries suisses aux Etats-Unis. Le coût d’une telle mesure semblait limité, compte tenu du faible nombre d’employés du secteur et de son poids relativement modeste dans la valeur ajoutée de l’économie suisse.

Ces propositions ont heureusement été écartées. Car la Suisse profite désormais de ces échanges. Hans Gersbach souligne:

«Le commerce de l’or peut modifier les statistiques dans les deux sens. Cela est aujourd’hui très utile dans le cadre des négociations en cours»

Selon les chiffres du département américain du Commerce concernant la période de janvier à avril 2026, les Etats-Unis affichaient un excédent commercial d’environ 19 milliards de dollars vis-à-vis de la Suisse. Les importations en provenance de Suisse se sont élevées à un peu plus de 15 milliards de dollars, tandis que les exportations vers la Suisse ont atteint près de 34 milliards.

A la même période de l’année précédente, les Etats-Unis enregistraient encore un déficit commercial de près de 53 milliards de dollars avec la Suisse.

Ce renversement s’explique lui aussi en grande partie par le commerce de l’or, estime Hans Gersbach. Après l’acheminement de très importantes quantités d’or vers les Etats-Unis via la Suisse au début de l’année 2025, les flux se sont récemment inversés, l’or transitant davantage par la Suisse vers le Royaume-Uni et d’autres pays.

Ces mouvements massifs d’or éclipsent toutes les autres évolutions du commerce entre la Suisse et les Etats-Unis. Hans Gersbach est toutefois convaincu que les premiers «changements structurels au-delà du commerce de l’or» commencent à se dessiner. C’est notamment le cas dans le secteur pharmaceutique, principal produit d’exportation de la Suisse vers les Etats-Unis. Selon l’économiste, les excédents commerciaux suisses dans ce domaine devraient diminuer à l’avenir.

Traduit de l'allemand par Joel Espi