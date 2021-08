Suisse

Economie

Frère et sœur, ils innovent pour lutter contre la précarité menstruelle



Vidéo: watson

Vidéo

Frère et sœur, ils innovent pour lutter contre la précarité menstruelle

Ils s'attaquent à la précarité menstruelle avec le bio et l'inventivité. Alona et Nathan, frère et soeur lausannois, ont lancé avec un troisième jeune Romand une plateforme participative qui donne à toutes les personnes menstruées l'accès à des protections hygiéniques saines.

BloodyCycle fonctionne sur un principe de redistribution simple. On y achète ses serviettes et ses tampons bios à des prix flexibles. Résultat: ceux qui paient davantage aident ceux qui ont moins de moyens à acquérir des produits gratuitement. La plateforme serait unique en Europe.

Alona et Nathan nous racontent leur projet en vidéo.

Vidéo: watson

La précarité menstruelle Les personnes touchées par la précarité menstruelle ont de la peine à pouvoir se payer des protections hygiéniques en raison de leur situation financière. Elles peuvent aussi ne pas être en mesure de les changer aussi souvent que nécessaire.



Plus d'articles sur les protections hygiéniques Genève offre à son tour des protections hygiéniques gratuites Link zum Artikel Serviettes hygiéniques gratuites dans les écoles vaudoises Link zum Artikel Diminuer le prix des produits hygiéniques, la Suisse se hâte lentement Link zum Artikel Avoir ses règles: trop cher pour un tiers des étudiantes en France Link zum Artikel

Quelques créations de Tom Daley postées sur Instagram 1 / 9 Quelques créations de Tom Daley postées sur Instagram source: instagram madewithlovebytomdaley Voici les plus gros fails de bateaux