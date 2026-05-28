Les solutions à la pénurie de logements ne manquent pas, mais certaines d'entre elles peinent à convaincre. Image: Imago / Shutterstock / Comparis, montage watson

Pénurie de logements en Suisse: ce chiffre est un «signal d'alarme»

La pénurie immobilière inquiète de plus en plus en Suisse. Un habitant sur cinq craint de perdre son logement et plus d’un quart indique peiner à maintenir ou trouver une habitation adéquate.

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Selon une enquête de Comparis, plus de la moitié de la population estime qu'il existe une pénurie de logements généralisée en Suisse. Le sentiment d'insécurité résidentielle est bien réel: 20% des personnes interrogées craignent actuellement de perdre leur logement en raison d'une résiliation, et 29% ont rencontré des difficultés pour trouver ou conserver un logement adéquat au cours des deux dernières années.

Cette perception est particulièrement prononcée en Suisse alémanique et en Suisse romande, et beaucoup moins dans le Tessin. Harry Büsser, expert Immobilier Comparis, commente:

«Le fait qu’un adulte sur cinq en Suisse craigne de perdre son logement est un signal d’alarme. Cela montre que la pénurie de logements a atteint le cœur de la société.»

Les jeunes particulièrement touchés

Trouver ou conserver un logement adapté est une problématique plus répandue en ville (32% des répondants) qu'en campagne (25%). La tranche d'âge des 18 à 35 ans est la plus touchée, avec 44% des personnes interrogées. Pour Harry Büsser:

«La pénurie de logements n’est plus seulement un sujet qui concerne les personnes qui souhaitent déménager. Il s’agit avant tout de sécurité, de prévisibilité et, en fin de compte, de qualité de vie.»

Des solutions qui ont la cote…

Parmi les mesures proposées pour remédier à la pénurie, la promotion de logements abordables et en coopérative arrive en tête (avec la note de 3,8/5), suivie de la limitation des loyers et du contrôle des coûts (3,7/5).

Ces résultats font écho au fait que 27% des sondés désignent les objectifs de rendement élevés des investisseurs comme l'une des causes principales du problème. Harry Büsser analyse:

«Il n’est pas surprenant que le logement abordable et les coopératives obtiennent de bons résultats (…) Mais ils ne résolvent pas le problème fondamental si trop peu de logements sont construits.»

La lutte contre les logements vacants recueille une note de 3,6/5, tandis que la limitation de l'immigration obtient 3,5/5, en cohérence avec le fait que 40% des répondants identifient l'immigration et la croissance démographique comme une cause importante de la pénurie.

Concernant la limitation des loyers et les nouvelles constructions, Harry Büsser nuance:

«On pourrait croire qu’il est possible de réguler la pénurie en plafonnant les prix. Mais si la construction est moins rentable, il en résulte souvent encore moins de nouvelles offres, ce qui aggrave encore les choses.»

«Ceux qui combattent les nouvelles constructions se rangent souvent du côté des propriétaires. En effet, la rareté du logement augmente avant tout la valeur des biens immobiliers existants.»

…et d'autres beaucoup moins

A rebours de ces préférences, les mesures structurellement plus efficaces restent moins bien notées: la densification dans les zones d'habitation existantes et la restriction de la propriété immobilière étrangère n'obtiennent que 3,2/5, et l'assouplissement des règles de construction 3,1/5.

«Ce sont les mesures les plus efficaces qui sont souvent les moins populaires, car elles semblent plus techniques ou suscitent une résistance sur le terrain. Au final, c’est là que se décide si davantage de logements seront effectivement construits.» Harry Büsser, expert Immobilier Comparis.

Plus révélateur encore: seuls 9% des sondés citent l'excès de réglementation comme problème principal, et 8% seulement pointent le manque de nouvelles constructions ou leur lenteur du secteur comme cause de la pénurie de logements. Harry Büsser résume:

«La population voit l’embouteillage sur le marché du logement, mais pas les feux rouges qui en sont la cause»

L'enquête confirme que la pénurie s'impose comme une réalité quotidienne pour une large part de la population, qui plébiscite des mesures de soutien direct. Harry Büsser conclut:

«La solution la plus importante reste de construire davantage là où un nombre élevé de personnes souhaitent habiter.»

(ysc)