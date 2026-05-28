Pénurie de logements en Suisse: ce chiffre est un «signal d'alarme»
Selon une enquête de Comparis, plus de la moitié de la population estime qu'il existe une pénurie de logements généralisée en Suisse. Le sentiment d'insécurité résidentielle est bien réel: 20% des personnes interrogées craignent actuellement de perdre leur logement en raison d'une résiliation, et 29% ont rencontré des difficultés pour trouver ou conserver un logement adéquat au cours des deux dernières années.
Cette perception est particulièrement prononcée en Suisse alémanique et en Suisse romande, et beaucoup moins dans le Tessin. Harry Büsser, expert Immobilier Comparis, commente:
Les jeunes particulièrement touchés
Trouver ou conserver un logement adapté est une problématique plus répandue en ville (32% des répondants) qu'en campagne (25%). La tranche d'âge des 18 à 35 ans est la plus touchée, avec 44% des personnes interrogées. Pour Harry Büsser:
Des solutions qui ont la cote…
Parmi les mesures proposées pour remédier à la pénurie, la promotion de logements abordables et en coopérative arrive en tête (avec la note de 3,8/5), suivie de la limitation des loyers et du contrôle des coûts (3,7/5).
Ces résultats font écho au fait que 27% des sondés désignent les objectifs de rendement élevés des investisseurs comme l'une des causes principales du problème. Harry Büsser analyse:
La lutte contre les logements vacants recueille une note de 3,6/5, tandis que la limitation de l'immigration obtient 3,5/5, en cohérence avec le fait que 40% des répondants identifient l'immigration et la croissance démographique comme une cause importante de la pénurie.
Concernant la limitation des loyers et les nouvelles constructions, Harry Büsser nuance:
…et d'autres beaucoup moins
A rebours de ces préférences, les mesures structurellement plus efficaces restent moins bien notées: la densification dans les zones d'habitation existantes et la restriction de la propriété immobilière étrangère n'obtiennent que 3,2/5, et l'assouplissement des règles de construction 3,1/5.
Plus révélateur encore: seuls 9% des sondés citent l'excès de réglementation comme problème principal, et 8% seulement pointent le manque de nouvelles constructions ou leur lenteur du secteur comme cause de la pénurie de logements. Harry Büsser résume:
L'enquête confirme que la pénurie s'impose comme une réalité quotidienne pour une large part de la population, qui plébiscite des mesures de soutien direct. Harry Büsser conclut:
(ysc)