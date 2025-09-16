en partie ensoleillé16°
Economie

Le président de Nestlé Paul Bulcke se retire

Paul Bulcke avait sans doute imaginé une fin de carrière différente: le Suisse-Belge va devoir faire face à des derniers mois difficiles en tant que président du conseil d&#039;administration de Nestl ...
«Le moment est venu pour moi de me retirer et d'accélérer la transition prévue.»Image: dr

Le président de Nestlé Paul Bulcke se retire

Le géant veveysan de l'alimentaire Nestlé a annoncé mardi, après clôture boursière, la démission du président du conseil d'administration Paul Bulcke.
16.09.2025, 18:3216.09.2025, 19:08

Paul Bulcke s'en va. C'est Pablo Isla qui le remplacera au 1er octobre 2025. «Le moment est venu pour moi de me retirer et d'accélérer la transition prévue, afin de permettre à Pablo (Isla) et Philipp (Navratil) de faire progresser la stratégie de Nestlé et de guider l'entreprise avec un regard neuf», a déclaré Bulcke cité dans un communiqué.

Bulcke avait annoncé mi-juin ne pas vouloir se représenter lors de la prochaine assemblée générale, agendée au 16 avril 2026, après 50 ans de service dont 14 années au sein du conseil d'administration, 9 ans comme directeur général et 9 ans comme président.

Nestlé a un nouveau boss, et sa tâche s'annonce colossale

Isla a été directeur général d'Inditex de 2005 à 2011, également président du même groupe de 2011 à 2022, et a rejoint le conseil d'administration de Nestlé en 2018.

Par ailleurs, Dick Boer a été nommé administrateur indépendant principal et vice-président du conseil d'administration à compter du 1er octobre. Et, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch devient vice-présidente.

Ce départ plus vite que prévu intervient après le cumul de déboires à la direction générale. Avec le départ abrupt de Laurent Freixe, pris dans une affaire de relation privée, le géant de l'alimentaire a changé de directeur général pour la deuxième fois en un an. Le directeur général de Nespresso, Philipp Navratil, a été nommé comme CEO au 1er septembre.

