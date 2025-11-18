Les récentes enquêtes de la police cantonale bernoise confirment l’essor de cette scène chinoise. dr

Les circuits secrets chinois contaminent la finance suisse

Des dossiers d'enquêtes italiens révèlent le blanchiment systématique d'argent criminel via la Suisse par des banques clandestines chinoises. L’Office fédéral de la police (Fedpol) constate lui aussi une augmentation des activités criminelles de la part de ressortissants chinois.

Henry Habegger / ch media

Sur les réseaux sociaux, le Tessinois de 64 ans, soit-disant «entrepreneur textile», se vante d’une «longue expérience dans la mode et dans le commerce avec Hongkong et la Chine».

En un sens, c'est vrai. Le «manager» de plusieurs sociétés suisses est accusé, selon les dossiers judiciaires italiens, d’avoir transféré des millions provenant d’activités criminelles d’Italie vers Hongkong et la Chine via quatre entreprises. Il aurait agi, selon les procureurs de Brescia, comme complice et homme de paille pour des structures chinoises travaillant entre autres pour la mafia italienne.

Des entrepreneurs souhaitant frauder le fisc versaient des millions sur les comptes de six sociétés: quatre en Suisse, une en Slovaquie et une en Serbie. De là, les fonds partaient vers Hongkong et la Chine sur des comptes appartenant à des ressortissants chinois.

Les entreprises frauduleuses récupéraient ensuite leur argent en liquide, remis par des courtiers chinois en Italie du Nord, qui prélevaient une commission. Pour justifier les flux financiers et tromper le fisc, les entrepreneurs recevaient de fausses factures.

L'argent liquide provenait du trafic de drogue

L’argent liquide remis par les Chinois aux fraudeurs fiscaux provenait principalement du trafic de drogue en Italie. Cinq Chinois également accusés dans la procédure italienne avaient collecté ces fonds auprès de la ’Ndrangheta et d’autres clans mafieux.

La structure en question fait partie de la «banque souterraine de Chine», active dans le monde entier. De plus en plus d’acteurs chinois y agissent comme prestataires financiers pour toutes sortes de criminels:

Mafieux.

Fraudeurs fiscaux.

Barons de la drogue.

De riches Chinois souhaitant contourner les restrictions sur les devises dans leur pays:

Les banquiers clandestins transfèrent discrètement et sans laisser de traces des fonds volés à travers le monde entier. Ils travaillent selon le système Fei Chien, la version chinoise du système bancaire Hawala basé sur la confiance.

Augmentation du blanchiment d'argent chinois

Les Chinois travaillent de préférence via des structures en Suisse. Eva Wildi-Cortés, directrice de l'Office fédéral de la police (Fedpol), nous a déclaré, à propos des acteurs chinois du blanchiment d'argent:

«Nous constatons que de plus en plus de personnes originaires de Chine vivent chez nous et que certaines activités criminelles sont en augmentation, ainsi qu'une augmentation du nombre d'acteurs chinois qui proposent des services de blanchiment d'argent.»

Elle a notamment évoqué «Une affaire liée à la traite d'êtres humains en Italie, dans laquelle de l'argent a été blanchi via la Suisse avant d'être renvoyé en Chine.»

Un cas survenu à Bologne a permis de comprendre comment les banquiers clandestins chinois se procurent leur argent liquide: un couple chinois y tenait un salon de jeux. Un jour, alors qu'il revenait de Vérone, l'homme a été contrôlé et trouvé en possession de 133 000 euros dans son sac à dos. Selon le quotidien italien Corriere della Sera, le couple collectait régulièrement des fonds auprès de la mafia, la salle de jeux n'étant qu'une couverture.

Selon la justice italienne, le couple aurait notamment collecté 5 millions d'euros auprès du clan 'Ndrangheta de Giuseppe Romeo. La même somme, après déduction d'une commission pour les Chinois, a été versée en espèces au clan pratiquement immédiatement en Colombie par un Chinois établi sur place. La 'Ndrangheta a ainsi pu payer de nouvelles livraisons de cocaïne.

Dans une autre affaire, un entrepreneur italien récupérait régulièrement des sacs de billets dans une boutique de vêtements chinoise: il s'agissait des profits blanchis d’une fraude fiscale sur des métaux.

Le Tessinois fabriquait de fausses factures

Le service proposé consiste à collecter, blanchir et transférer les profits:

Du trafic de drogue.

De la traite d’êtres humains.

De la prostitution.

Des jeux d'argent illégaux.

De la fraude fiscale.

Les fausses factures constituent le moyen principal utilisé à cette fin, et c'est justement là que de nombreuses entreprises suisses entrent en jeu. Les faux documents servent à justifier des transferts d'argent et à commettre une fraude fiscale de plusieurs milliards à l'encontre des Etats européens.

Selon les documents judiciaires italiens, l’entrepreneur tessinois avait pour tâche de «préparer les fausses factures et la fausse documentation servant de justification aux transactions financières». Depuis son bureau en Suisse, il se chargeait également de transférer les crédits entrants dans les comptes de ses quatre entreprises vers des comptes en Asie. Pour ce faire, il entretenait des relations avec les banques suisses qui géraient les comptes de ses entreprises: UBS, CS et PostFinance sont mentionnées dans les documents.

Le quotidien italien Repubblica a récemment constaté que l'argent non déclaré est aussi précieux que l'or pour les Chinois clandestins, car il permet de faire fonctionner leur système bancaire illégal. Le quotidien soupçonne également une implication de l’Etat chinois, puisqu'il ignore systématiquement les demandes d'entraide judiciaire. L'objectif serait d'affaiblir l'Europe de manière ciblée.

Des millions transférés en Chine via Lugano

Les banquiers clandestins chinois ont également joué un rôle en 2018 lorsque l’Italien Marco M. a repris une «société d’investissement» à une adresse de prestige à Lugano. Selon l'acte d'accusation, il n'était qu'un homme de paille. En 2019 et 2020, la société fictive a facturé plus de deux millions d'euros à trois entreprises italiennes. Les millions ont été transférés en Chine et ont ensuite été remboursés en espèces par des Chinois dans le nord de l'Italie.

Dans une autre affaire, la Cosa Nostra de Giuseppe Calvaruso à Palerme a transféré des dizaines de millions via la Chine à l’aide d’une société-boîte aux lettres à Martigny, notamment pour financer un complexe touristique en Sicile. L’un des mafieux impliqués disposait d’un permis de séjour à Martigny depuis 2015. En 2024, lors de l'opération «Moby Dick» dirigée par le Parquet européen, il est apparu comme l'organisateur d'une fraude à la TVA de 500 millions d'euros.

A noter que l'administrateur fiduciaire italien qui a créé cette société mafieuse dans le Bas-Valais dispose d'un excellent réseau dans la région. Sur les réseaux sociaux, on le trouve sur une photo avec un collègue et l'entraîneur national de football Murat Yakin.

Dans l’affaire Moby Dick, un Suisse de 51 ans résidant dans le canton de Soleure a été arrêté: il dirigeait notamment une entreprise de commerce d’appareils électroniques dans le canton de Zoug. La justice italienne a déclaré au Corriere del Ticino que cet homme avait mis son entreprise à la disposition de la mafia.

Une scène chinoise de plus en plus active

En Suisse, les autorités ont encore peu d'informations sur les structures asiatiques qui collectent et traitent des fonds d'origine criminelle dans le cadre de leurs activités commerciales. Quoi qu'il en soit, le nombre de restaurants chinois et d'autres commerces dont on ignore clairement comment ils parviennent à joindre les deux bouts est en augmentation. L'expérience montre que ces établissements sont régulièrement impliqués dans des fraudes liées à de fausses factures ou à des emplois fictifs.

Les récentes enquêtes de la police cantonale bernoise confirment l’essor de cette scène chinoise: plusieurs affaires de traite d’êtres humains, de prostitution, de falsification de documents et de blanchiment d’argent ont été mises au jour. Les victimes tout comme les auteurs des faits sont des citoyens chinois, ou aussi des personnes qui ont des liens avec la Chine par le biais de leur partenaire.



Traduit de l'allemand par Anne Castella