Swiss Re veut améliorer l'évaluation des risques grâce à l'IA
Le réassureur Swiss Re poursuit ses efforts de numérisation et d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA). Son patron Andreas Berger y voit un levier décisif pour accroître la productivité et améliorer l'évaluation des risques. Il a déclaré à la NZZ am Sonntag:
L'utilisation de l'IA ne vise pas à réduire le personnel, a-t-il assuré:
Des règles strictes
Pour l'intégration et l'analyse des données, Swiss Re s'appuie sur le logiciel américain controversé Palantir. Cette collaboration est toutefois soumise à des règles de gouvernance strictes et les données sont stockées sur des serveurs européens. Andreas Berger affirme:
Selon lui, le logiciel aide surtout à organiser et à intégrer de grandes quantités de données, tandis que l'analyse proprement dite est effectuée à l'aide de grands modèles de langage. Le patron du groupe considère que les risques liés à l'IA résident principalement dans une qualité insuffisante des données et un manque de contrôle.
«Les dommages peuvent être énormes» en cas de raté technologique. Raison pour laquelle Swiss Re a défini des responsabilités claires et mesure en permanence la qualité des données.
Les risques augmentent
Du côté des sinistres aussi, les risques liés à la transformation technologique augmentent pour les clients des assureurs. Swiss Re en fait également l'expérience:
Et de préciser que les entreprises ne sont que partiellement préparées à ces nouveaux défis. L'intégrité et la qualité des données lors de l'utilisation de l'IA constituent un enjeu central. Selon Andreas Berger:
(btr/ats)