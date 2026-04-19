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Swiss Re veut améliorer l'évaluation des risques grâce à l'IA

Swiss Re veut améliorer l'évaluation des risques grâce à l'IA

Andreas Berger, Group CEO of the reinsurance company Swiss Re, speaks during the press conference of the full-year results 2025, in Zurich, Switzerland, Friday, Feb. 27, 2026. (Andreas Becker/Keystone ...
Andreas Berger est le patron du réassureur Swiss Re.Keystone
Andreas Berger, patron du réassureur Swiss Re, constate un gain de productivité de 80% au sein de son institution grâce à l'IA. Il met toutefois en garde face aux risques.
19.04.2026, 18:1619.04.2026, 18:16

Le réassureur Swiss Re poursuit ses efforts de numérisation et d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA). Son patron Andreas Berger y voit un levier décisif pour accroître la productivité et améliorer l'évaluation des risques. Il a déclaré à la NZZ am Sonntag:

«Nous constatons des gains de productivité sans précédent depuis des décennies. Grâce à des agents IA, Swiss Re a par exemple réduit le délai de traitement dans le domaine de l'assurance des travaux de construction, le faisant passer de trois semaines à parfois une seule journée. Le gain de productivité atteint jusqu'à 80%»

L'utilisation de l'IA ne vise pas à réduire le personnel, a-t-il assuré:

«Nos collaborateurs peuvent utiliser le temps libéré pour leur propre travail: traiter davantage de sinistres ou conclure de nouvelles affaires»

Des règles strictes

Pour l'intégration et l'analyse des données, Swiss Re s'appuie sur le logiciel américain controversé Palantir. Cette collaboration est toutefois soumise à des règles de gouvernance strictes et les données sont stockées sur des serveurs européens. Andreas Berger affirme:

«Palantir nous offre des capacités que nous ne trouvons pas ailleurs sur le marché»

Selon lui, le logiciel aide surtout à organiser et à intégrer de grandes quantités de données, tandis que l'analyse proprement dite est effectuée à l'aide de grands modèles de langage. Le patron du groupe considère que les risques liés à l'IA résident principalement dans une qualité insuffisante des données et un manque de contrôle.

«Les dommages peuvent être énormes» en cas de raté technologique. Raison pour laquelle Swiss Re a défini des responsabilités claires et mesure en permanence la qualité des données.

Les risques augmentent

Du côté des sinistres aussi, les risques liés à la transformation technologique augmentent pour les clients des assureurs. Swiss Re en fait également l'expérience:

«Nous avons déjà constaté des sinistres liés à la technologie. L'IA n'est en effet pas le seul risque lié aux nouvelles technologies. Les logiciels ou les algorithmes peuvent eux aussi causer des dommages s'ils ne fonctionnent pas comme prévu»

Et de préciser que les entreprises ne sont que partiellement préparées à ces nouveaux défis. L'intégrité et la qualité des données lors de l'utilisation de l'IA constituent un enjeu central. Selon Andreas Berger:

«Sans données fiables, l'IA engendre surtout un surplus de complexité, des coûts supplémentaires et de la frustration. Or, la réalité est que de nombreuses entreprises disposent d'environnements informatiques fragmentés, hérités du passé. Y remédier coûte beaucoup d'argent et, surtout, beaucoup de temps»

(btr/ats)

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