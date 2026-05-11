Quels sont les pays les plus riches du monde en 2026? Image: montage watson

La Suisse n'est pas sur le podium des pays les plus riches du monde

Le PIB par habitant est souvent présenté comme l’indicateur ultime de richesse. Pourtant, ce chiffre peut être trompeur. Voici le nouveau classement du HelloSafe Prosperity Index.

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La richesse est relative et doit être remise dans son contexte, surtout quand on observe certaines données, comme le PIB par habitant d'un Etat. C'est en partant de ce constat que HelloSafe a développé son Prosperity Index, dont la dernière mouture vient de paraitre.

Et l'intérêt de la méthode utilisée réside dans ce qu'elle permet de comparer:

«Le HelloSafe Prosperity Index a été conçu pour mesurer la prospérité réelle des nations: non pas ce qu'un pays produit, mais ce que ses habitants vivent au quotidien. Contrairement aux classements fondés sur le seul PIB, notre indice intègre la qualité de vie, la répartition des revenus et la capacité d'une économie à traduire sa richesse en amélioration concrète du niveau de vie de sa population.»

Car si le PIB par habitant est souvent présenté comme l’indicateur ultime de richesse, ce chiffre peut être trompeur. Ainsi, l'Irlande est un parfait exemple de décalage entre les chiffres et la réalité avec un PIB par habitant de 150 000 dollars. Mais dans la réalité, une grande partie de ce chiffre appartient à Apple, Google et Pfizer, pas aux ménages irlandais. L'écart entre production apparente et revenu réel des résidents dépasse 70 000 dollars par habitant.

Par ailleurs, le PIB, contrairement au HelloSafe Prosperity Index ne prend pas en compte la variable des inégalités de revenus au sein d'un même pays.

Les pays les plus riches du monde selon le HelloSafe Prosperity Index 2026

Selon cet indice, la Norvège devient pour la première fois le pays le plus prospère du monde avec un score de 77,65 sur 100. Le pays scandinave combine revenus élevés, forte cohésion sociale et excellents indicateurs humains.

L’Irlande arrive deuxième, devant le Luxembourg, longtemps leader du classement. La Suisse se hisse, quant à elle, à la quatrième place, suivie de l’Islande, qui affiche le meilleur indice de développement humain (IDH) et le plus faible taux de pauvreté relative du panel. Singapore est le seul pays non européen du top 7, malgré des inégalités internes importantes.

Les Etats-Unis d'Amérique n’occupent que la 17e place, juste devant le Canada. Malgré leur puissance économique, les deux pays sont pénalisés par des écarts de revenus plus marqués et des indicateurs sociaux moins favorables. HelloSafe écrit:

«La richesse américaine ne se distribue pas. Ce classement confirme qu'être le pays le plus riche du monde ne tient pas seulement au revenu ou au PIB, mais à la façon dont la richesse se traduit en qualité de vie, cohésion sociale et développement à long terme.»

La France ferme le top 20 mondial avec un score de 38,12. L’étude souligne la qualité de ses infrastructures et de son système social, mais pointe un manque de dynamisme économique comparé aux pays nordiques.

Selon HelloSafe, le classement montre qu’«être riche» ne dépend pas uniquement du niveau de production économique, mais aussi de la manière dont cette richesse bénéficie concrètement à la population. (hun)