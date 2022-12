L'élection au Conseil fédéral en 13 gifs

Voici comment se déroule l'élection du Conseil fédéral ce matin (et il y a des gifs)

Ce mercredi sera éminemment politique: une socialiste et un UDC seront élus au Conseil fédéral. Comment cela se passe-t-il? Suivez le guide! (Et avec des gifs, s'il vous plaît)

Mercredi, la Suisse verra deux de ses citoyens ou citoyennes accéder à la marche la plus haute de l'exécutif: le Conseil fédéral. L'élection parmi les Sept sages est un évènement riche en traditions, mais aussi un peu compliqué et très codifié.

Côté UDC, qui d'Albert Rösti ou d'Hans-Ueli Vogt succédera à Ueli Maurer? Pour les socialistes, qui d'Eva Herzog ou d'Elisabeth Baume-Schneider succédera à Simmonetta Sommaruga? Y aura-t-il des candidats surprises? Comment se passent les votes? watson vous explique les différentes étapes du processus.

La veille: «la Nuit des longs couteaux»

L'élection des membres du Conseil fédéral, si elle débute dès la démission des conseillers précédents, commence réellement à prendre sa forme définitive lors de la «Nuit des longs couteaux».

Cet évènement a lieu la veille de l'élection, dans la soirée. Il prend place dans le hall d'entrée de l'hôtel Bellevue Palace, non loin du Palais fédéral, et dure jusqu'à ce que les derniers conseillers nationaux et aux Etats, ainsi que les journalistes présents, aient quitté le lobby.

Le nom est utilisé depuis 1983. Cette année-là, le socialiste soleurois Otto Stich est élu par le camp bourgeois à la place de la Zurichoise Lilian Uchtenhagen, l'unique candidate du ticket socialiste, considérée comme trop à gauche. Pour plusieurs journalistes, la manœuvre cynique et conspiratrice de la droite sera comparée à celle d'une «nuit des longs couteaux».

Mais d'où vient ce nom? Sulfureux, il fait référence à une purge de grande envergure commise par les nazis en 1934. (Ambiance.) Si la référence est complètement hors-sujet, le nom de celui-ci donne un aspect «conspiratoire» aux élus qui peuvent, s'il le désirent et en ont l'intention, faire élire une personnalité non présente sur un ticket pour remplacer un conseiller fédéral peu apprécié.

On ne peut qu'imaginer ce que se disent ces parlementaire: «Alors, tu veux pas tenter de faire éjecter Cassis? Il m'est passé devant au Starbucks l'autre jour.» gif: srf

L'exemple récent le plus connu a eu lieu avec Christoph Blocher, en 2007. Il a été remplacé par Eveline Widmer-Schlumpf après que la gauche et le PDC (aujourd'hui le Centre) ont décidé de voter contre lui. Mais ces éléctions tumultueuses sont plutôt l'exception que la règle. Depuis 1848, seuls trois cas d'éviction d'un membre actif du Conseil fédéral ont eu lieu.

Il n'empêche, les élections au Conseil fédéral sont souvent des événements prévisibles: on connaît le nom des candidats, leurs chances et parfois, le résultat exact du vote du lendemain est quasiment connu d'avance.

Dès 7h: Arrivée des acteurs au Palais fédéral

Les conseillers nationaux et aux Etats dorment déjà peu pendant les sessions parlementaires. Mais pour certains, la nuit qui précède le vote est particulièrement courte: plusieurs groupes parlementaires convoquent leurs membres au Palais fédéral pour des séances (très) matinales afin de discuter des dernières stratégies et recommandations électorales.

Ces réunions se déroulent à huis clos. Ce qui s'y dit n'est que partiellement communiqué publiquement. Parfois, les chefs de groupe ne désignent qu'à ce moment-là le candidat dont ils recommandent l'élection.

gif: srf

Pendant ce temps, les non-politiciens arrivent aussi au Parlement. Les journalistes, mais aussi le public qui s'est inscrit pour avoir la chance d'assister à l'élection. On estime qu'environ 250 journalistes sont présents lors de cet évènement.

La «salle des pas perdus», le large couloir présent tout long du Conseil national et qui est utilisé par les journalistes pour discuter avec les parlementaires, sera très animée (voire chaotique) ce mercredi. D'innombrables caméras, spots lumineux et autres tables de matériel radio et télévisuel sont disposés un peu partout.

De nombreuses choses sont strictement réglementées afin d'éviter tout chaos. Les visiteurs inexpérimentés du Palais fédéral reçoivent même des dispositifs sur leur habillement. C'est comme dans les boîtes select: pantalons obligatoires, mais aussi chemise ou autre. La norme, c'est de respecter «la dignité des conseils».

A 8h: Début de la séance

La partie officielle commence à 8 heures, avec l'ouverture de la séance de l'Assemblée fédérale. Pour ceux qui ont dormi en cours d'instruction civique, rappelons que le Parlement suisse compte deux chambres, le Conseil national (chambre basse) et le Conseil des Etats (chambre haute).

La cloche est obligatoire. Sans cloche, pas de séance. video: Parl

Si les deux salles traitent leurs affaires séparément, certaines d'entre elles, dont l'élection du Conseil fédéral, font l'objet d'une séance commune dans la salle du Conseil national. Les 200 membres du Conseil national sont assis à leurs places habituelles. Les 46 conseillers aux Etats se placent sur des bancs en bordure de la salle.

La séance sera dirigée par le président du Conseil national, cette année, il s'agit de Martin Candinas (Centre/GR). Il ouvrira la séance à 8 heures en faisant sonner la fameuse cloche du président. La séance débute par quelques paroles très formelles:

«Les membres du Conseil ont été dûment convoqués à la réunion d'aujourd'hui»

«Je constate que la majorité absolue du Conseil national et du Conseil des Etats est présente. L'Assemblée fédérale peut donc débuter ses délibérations»

Fun fact: les parlementaires qui viennent au Parlement doivent «pointer» sur une liste, ce qui leur permet de toucher des indemnités journalières. Tarif par député: 735 francs!

A 8h05: Les adieux

Ensuite, le président du Conseil national indique l'ordre dans lequel dans les deux élections doivent avoir lieu. Le conseiller fédéral qui a passé le plus de temps parmi les Sept sages est remplacé en premier. Dans le cas qui nous intéresse:

Le siège de Ueli Maurer (depuis 2009) d'abord

Puis celui de Simonetta Sommaruga (depuis 2010).

Philippe Schwab: le secrétaire général de l'Assemblée fédérale est quadrilingue.

S'ensuit une brève cérémonie d'adieu. Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, dans ce cas Philippe Schwab, lit les deux lettres officielles de démission, puis les conseillers fédéraux sur le départ peuvent aussi prononcer un discours d'adieu.

Doris Leuthard et Samuel Schmidt, ex-conseillers fédéraux. gif: Parlement.ch

Après cette partie très officielle, les deux politiciens sont d'habitude applaudis chaleureusement et on leur distribue de grands bouquets de fleurs. Ils quittent ensuite la salle.

8h30: Les recommandations

Viennent ensuite les nominations. Le président du Conseil national se doit de mentionner que plusieurs parlementaires ont déposé leur candidature et que celles-ci peuvent être consultées auprès du secrétaire du Parlement.

Cette partie est bien évidemment formelle, les candidats étant connus depuis longtemps. Normalement, personne ne devrait aller consulter quoi que ce soit à ce moment. Mais cela fait partie de la procédure et participe au folklore de la journée.

En 2018, le chef du groupe PDC, Filippo Lombardi, recommande Viola Amherd pour l'élection au Conseil fédéral.

La parole est ensuite donnée aux présidents des groupes parlementaires qui souhaitent s'exprimer. Normalement, l'UDC et le PS, dont les sièges sont mis en jeu, devraient prendre la parole en premier et indiquer formellement leurs recommandations, soit les deux politiciens présents sur leurs tickets.

Ils peuvent également demander à ce que leurs groupes s'engagent à respecter la «concordance». Car chaque parlementaire est en théorie libre de voter pour qui il désire et un «vote sauvage» qui s'éloigne de la recommandation vers un autre politicien n'est jamais à écarter.

Vers 9h: Le vote commence

En général, à ce niveau-là, la séance a commencé depuis une bonne heure. La première élection commence.

Un premier tour de scrutin a lieu. Chaque membre du Parlement reçoit un bulletin de vote à sa place. Celui qui n'est pas au bon endroit à ce moment ne peut pas voter. Cette règle, qui paraît anodine, permet de maintenir l'ordre dans la salle.

N'importe quel citoyen suisse peut figurer sur le bulletin. Cela permet notamment d'élire un politicien compétent, mais externe au Parlement. Par exemple, ce mercredi, le candidat UDC Hans-Ueli Vogt, qui est actuellement professeur d'université, mais a quitté le Conseil national en décembre dernier et garde une bonne expérience parlementaire.

Dès le deuxième tour, les personnes ayant obtenu moins de dix voix sont éliminées. A partir du troisième tour, le nom qui a obtenu le moins de voix est supprimé et l'ajout de nouveaux noms est exclu. Les tours suivants doivent permettre de décider de l'élection du conseiller fédéral.

Le but? Empêcher que les scrutins ne s'éternisent et éliminer assez rapidement les candidats minoritaires qui n'ont que peu de chances d'être élus. En 2015, par exemple, Viola Amherd avait été bloquée au troisième tour du scrutin pour succéder à Eveline Widmer-Schlumpf (c'est finalement Guy Parmelin qui a été élu). Même si cela n'empêche pas, en théorie, qu'une élection au Conseil fédéral dure plusieurs heures.

L'attente: Compter, compter... et maîtriser Excel

Les huissiers (des collaborateurs parlementaires spéciaux avec une tenue bien particulière) collectent les bulletins de vote. gif: SRF

Et ces comptes, ça se passe comment? Les bulletins de vote sont collectés par les huissiers, puis apportés dans la salle du Conseil fédéral, où les scrutateurs attendent leur tour. Il s'agit d'ailleurs de membres du Conseil national ou du Conseil des Etats.

Lors du comptage, il faut d'abord faire attention à la couleur: les bulletins de vote ont une couleur différente (inconnue à l'avance) à chaque tour de scrutin. Les députés et les sénateurs écrivent à la main pour qui ils veulent voter.

Les comptes sont effectués dans la salle parlementaire du Conseil fédéral (pas celle où les Sept sages se retrouvent). gif: parlement.ch

Lors du dépouillement, la concentration est maximale: les scrutateurs du Conseil national s'occupent chacun de 25 bulletins de vote, ceux du Conseil des Etats de 23 d'entre eux. Une écriture lisible est obligatoire: en cas de doute, la majorité du «bureau de vote» du Parlement a le droit de trancher sur le nom écrit sur un bulletin.

Une fois le résultat établi, les chiffres sont reportés sur un… tableau Excel. La responsable des scrutateurs – pour cette élection, la conseillère nationale et socialiste Edith Graf-Litscher – note le résultat final sur un petit papier qu'elle glisse au président du Conseil national.

Et c'est par ce geste banal qui ressemble à une petite attention sympathique que les plus hauts politiques du pays sont choisis.

Edith Graf-Litscher: celle dont le tableau Excel contribue à décider qui deviendra conseiller fédéral. gif: parlement.ch

Après l'attente: le résultat

Une fois que ce petit bout de papier passe entre les mains du président du Conseil national, le résultat de l'élection est définitif. Le résultat ne peut plus être modifié et il n'est pas possible de recompter les voix ou de contester une élection.

«Bun di!» Le président du Conseil national Martin Candinas aura besoin de beaucoup de concentration demain. gif: Parlement.ch

Malheureusement, le président du Conseil national n'énonce pas directement et triomphalement le nom du gagnant. Administration et précision toute helvétique oblige, il lit le résultat point par point, en donnant les chiffres dans un ordre précis et en deux langues:

Bulletins distribués, bulletins récoltés...

Bulletins vides, nuls, valides...

La majorité absolue est à...

Ce n'est qu'à ce moment-là que, énonçant le nombre de votes des candidats, on sait si le premier nom a passé ou non la majorité absolue — et est élu conseiller ou conseillère fédérale!

Si les candidats n'atteignent pas cette majorité, il y a d'autres tours de scrutin, comme décrit ci-dessus.

Après le vote: serment, conférence de presse (et apéro)

Si quelqu'un a été élu, on lui demande de s'emparer du micro: il s'ensuit un bref discours de remerciement. Mais la phrase la plus importante se trouve généralement à la fin: «Je déclare accepter l'élection». Ce n'est qu'à ce moment-là que celle-ci est définitivement scellée.

Le serment. Chacun se demande qui gardera les doigts en l'air le plus longtemps.

Mais le moment le plus emblématique arrive juste après. Les deux membres du Conseil fédéral nouvellement élus doivent prononcer solennellement un serment de fidélité envers la Constitution et les lois. Celle-ci assure qu'ils rempliront consciencieusement les devoirs de leur charge.

Les conseillers fédéraux nouvellement élus jurent en levant trois doigts en l'air. Si le symbole est d'abord celui, mythique, des Trois-Suisses, il est aussi celui de la Sainte Trinité et le serment se fait aussi, symboliquement, devant Dieu. Pour les moins religieux ou traditionnels, il est possible de prêter serment en portant la main sur le cœur — Simonetta Sommaruga l'a fait ainsi en 2010.

Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale lit alors le texte du serment et demande à la personne en face de le confirmer:

«Je jure de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge» Secrétaire général de l'assemblée

Et la réponse:

«Je le jure»

«Ich schwöre es»

«Lo giuro»

Notons que dans le cas où l'élu n'a pas mis les trois doigts en l'air, il promet à la place de jurer. Le ou la politicienne devient alors conseiller ou conseillère fédérale.

S'ensuit une sorte de marathon festif: les deux nouveaux élus sont conduits auprès des autres membres du Conseil fédéral, où a lieu la première séance de photos. Dans le même temps, les apéritifs commencent à être servis dans tous les sens.

Environ 45 minutes plus tard, c'est la première apparition face aux médias, au cours de laquelle les journaliste sélectionnés disposent chacun d'exactement 150 secondes pour poser leurs questions. Top, chrono...

gif: Parlement.ch

La matinée bien remplie ne s'arrête pas là: après la «tournée des médias», une photo est prise devant les «Trois Confédérés», dans le hall d'entrée du Palais fédéral. Puis les membres du gouvernement fraîchement élus partent tenir une conférence de presse plus longue, d'environ vingt minutes.

Certaines parties ont été traduites et adaptées de l'allemand par Alexandre Cudré.