Swisscom prépare quelque chose avec Jeff Bezos et Elon Musk

Il s'agit désormais de se concentrer sur les centraux téléphoniques , dont les premiers n'auront plus de raccordements en cuivre dans les prochaines années. Le projet s'étendra cependant sur plusieurs décennies, les déconnexions intervenant de commune en commune et de quartier en quartier.

Les 10 pour cent restants doivent être couverts par la téléphonie mobile et les technologies satellitaires. La réception par satellite n'est pas une nouveauté pour Swisscom. Elle le fait déjà à certains endroits depuis environ 20 ans, via l'offre de prestataires exploitant des satellites géostationnaires.

«C'est dévastateur»: la Corée du Sud récupérera une marque suisse

Autrefois amis, les deux principaux actionnaires de Scott sont aujourd’hui au cœur d’un conflit acharné. Après une querelle qui a profondément divisé l’entreprise, le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale, basé à Paris, a finalement tranché.

Un conflit sans issue et sans concession. Autrefois partenaires de premier plan, Beat Zaugg, patron de longue date, et le fabricant sud-coréen de vêtements d’extérieur Youngone sont désormais en guerre ouverte. Depuis trois ans, ces deux principaux actionnaires de la marque suisse Scott s’affrontent devant les tribunaux du monde entier, multipliant les plaintes. En jeu: des divergences culturelles, des blessures profondes — et surtout l'entreprise elle-même, qui gère depuis Givisiez, dans le canton de Fribourg, son activité mondiale de vélos, skis et autres articles de sport.