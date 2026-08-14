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Une grève dès la rentrée scolaire à Genève

Le personnel de la fonction publique genevoise manifeste dans les rues de la ville lors de la premiere journee de greve de la fonction publique, a l&#039;appel du Cartel intersyndical, ce mardi 2 juin ...
Le personnel de la fonction publique avait déjà manifesté à Genève en juin dernier.Keystone

Une grève dès la rentrée scolaire à Genève

La rentrée risque d'être perturbée par une grève de la fonction publique au bout du lac. Des manifestations sont attendues dès lundi.
14.08.2026, 12:5214.08.2026, 12:52

A Genève, la rentrée scolaire risque d'être perturbée lundi par la grève de la fonction publique annoncée depuis début juillet. Mais toutes les écoles resteront ouvertes et les cours seront assurés par le personnel non-gréviste. Un service d'accueil minimum est garanti, indique le Département de l'instruction publique (DIP).

Une prise en charge est mise en place pour l’ensemble des élèves, ajoute le DIP. Le Cartel intersyndical du personnel de l’Etat et du secteur subventionné avait déposé un préavis de grève pour la période du 10 au 18 août. La première semaine a principalement été consacrée à la préparation et à la montée en puissance de la mobilisation, selon le Cartel.

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Mais dès lundi, place à la grève et aux manifestations. «On a visé la rentrée scolaire afin d'avoir un maximum de visibilité pour le mouvement», a indiqué à Keystone-ATS Terence Wenger, président du Cartel intersyndical. Un piquet de grève est prévu dès le matin au Palladium et un cortège défilera au centre-ville en fin de journée.

Une grande partie des enseignants prévoit toutefois de donner les informations nécessaires aux élèves lundi matin, notamment pour les répartitions des classes et les horaires, a précisé Wenger. Reste à connaître maintenant l'ampleur du mouvement afin d'estimer les conséquences concrètes sur la rentrée.

Des mesures controversées

La fonction publique est très remontée contre les mesures d'économies déjà en place et celles qui seront annoncées le 17 septembre lors de la présentation du projet de budget 2027 et du plan financier quadriennal. Le Cartel fustige les mesures envisagées par le groupe de travail piloté par Stanislas Zuin, ancien magistrat à la Cour des comptes, sur mandat du Conseil d'Etat.

Certaines de ces pistes ont été écartées, comme la fin de la prise en charge des abonnements TPG pour les jeunes et les retraités. Mais 60 mesures sont encore sur le tapis, met en garde la Cartel. La mobilisation de la fonction publique genevoise a débuté en automne dernier avec en ligne de mire le blocage des annuités et le gel de l'indexation. (jzs/ats)

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