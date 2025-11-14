En direct
200 milliards de dollars d'investissements promis aux USA
Le Conseil fédéral a annoncé vendredi une réduction des droits de douane américains sur les produits suisses de 39% actuellement à 15%. Suivez notre direct.
- La Suisse a trouvé une solution pour les taxes américaines qui plombaient les exportations du pays.
- Les droits de douanes imposés aux exportations suisses vers les Etats-Unis passeront de 39% à 15%, soit au même niveau que les pays de l'UE.
