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Lausanne va infliger plus d'amendes au bord du lac

Lausanne veut lutter contre le stationnement sauvage dans le secteur Vidy-Coubertin.
Lausanne renforce les contrôles dans le secteur Vidy-Coubertin.Image: Google street view

Lausanne va infliger plus d'amendes dans ce secteur

Le stationnement sauvage perturbe la circulation des bus dans le secteur Vidy-Coubertin. La capitale vaudoise prend des mesures.
13.05.2026, 15:5813.05.2026, 16:03

Les conducteurs de véhicules mal garés dans le secteur Vidy-Coubertin à Lausanne risquent de se voir infliger une amende, voire d'aller faire un tour à la fourrière. La Ville annonce une augmentation des contrôles et des amendes dans cette zone.

Ce stationnement sauvage rend impossible le croisement des bus de la ligne 24. En 2025, cette ligne de bus a dû être déviée à quatorze reprises en raison de véhicules stationnés de manière illicite dans ce secteur, explique la Ville sur son site internet.

Pourquoi les amendes d'ordre ont explosé à Neuchâtel

«Le manque de respect des interdictions de stationner de certaines et certains empêche un accès aux rives aux personnes qui font le choix d'utiliser les transports publics», déplore la Municipalité. Pour y remédier, le marquage et la signalétique des interdictions de stationnement seront renforcés, tout comme les contrôles et les amendes.

Des actions répressives permettant l'enlèvement des véhicules par la fourrière seront aussi possibles. (jzs/ats)

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